Hvad der skulle have været en hyggelig familieferie blev meget hurtigt til et ildelugtende og beskidt mareridt for Gert Brask og hans familie.

De havde taget turen fra Randers til Vigsø, hvor planen var, at de skulle tilbringe nogle hyggelige dage sammen i et af DanCenters sommerhuse.

En julegave, Gert Brask og hans kone havde fået af deres børn, men da de trådte ind i huset, blev de først mødt lugten af mug, og da de bevægede sig ind på soveværelset, blev denne blandet med lugten af tis.

»Der var synligt pletter af tis. Det var meget ulækkert,« siger 54-årige Gert Brask.

Billeder fra sommerhus i Vigsø Foto: Privatfoto

Foruden den voldsomme lugt var huset også meget beskidt.

»Der var hår flere steder – ikke kun på badeværelset – og sofa, gulv og toilet var fyldt med støv. Flere steder var der også klistret. Som om nogen havde efterladt madrester, der ikke var blevet tørret væk,« siger han.

B.T. bragte i går historien om Line Schiermacher, der også netop er kommet hjem fra et møgbeskidt sommerhus, hun havde lejet hos DanCenter. Det affødte en række mails og henvendelser fra læsere, der havde oplevet det samme. En af dem er Gert Brask.

Efter de så sommerhuset, ringede familien med det samme til det lokale DanCenter-kontor. Her fik de besked på at køre en tur, mens der ville komme rengøringsfolk og udbedre forholdene.

»Da vi kom tilbage, var der stadig ret beskidt – dog var dynerne med urinpletterne skiftet ud med nogle rene,« siger Gert Brask og fortsætter:

Andre utilfredse Dancenter-kunder Efter B.T. søndag skrev om et Dancenter-sommerhus, hvor lejere fandt et brugt kondom blandt en masse snavs, er der kommet en række reaktioner fra andre utilfredse kunder. Herunder er nogle af dem, som har kommenteret på Facebook med lignende oplevelser: Anne Freltofte Hagen: Vi lejede sidste år ved DanCenter et sommerhus i Fjellerup - fy for satan. Vi tog hjem derfra og fik ingen refusion eller noget som helst. Så ALDRIG mere DanCenter fra vores side Sara Lund: Vi har sjovt nok også lige været i et sommerhus lejet igennem Dancenter, som også var mega beskidt og ulækkert. Med gamle glasskår fra noget, der var gået i stykker, madkrummer på bordene, hår over alt på toilettet, blod på hovedpuden osv osv Lou Fatima: Havde samme problem med Dancenter Marielyst her for nyligt. Møgbeskidt hus vi fik. Klagede dog. Men det hjalp ikke. Vi burde havde fået de inkluderede rengøringspenge tilbage. Men ja. Aldrig leje gennem Dancenter igen. Det helt sikkert. Bent Bundgaard Lausen: Har også lejet sommerhus hos dem for sidste gang. Beskidte glas i opvaskemaskine, brødkrummer og efterladenskaber af æg på spisestuestole, masser af spindelvæv i to værelser, låg fra postkasse lå i indkørsel, badeværelse fyldt af sorte alger, halv fyldt affaldspose i skab under køkkenvask , cigaretskodder på terrasse og græsplænen ikke nyslået. Aldrig mere leje hos dem Morten Repsdorph Husfeldt: Præcis samme oplevelse her. Dancenter på Langeland havde ikke fået gjort rent, lovede at de ville komme ud lidt senere. Vi brugte halvdelen af søndag på rengøring, da de aldrig kom. Kommentarerne er hentet fra Facebook, og B.T. har derfor ikke fået indsigt i dokumentation, der kan bekræfte påstandene.

»Men det var stadig så slemt, at min ene datter måtte droppe at være i huset. Hun har astma og kunne ikke klare at være der.«

Derfor ringede han igen til DanCenter, da familien – Gert, hans kone, deres to døtre og den ene datters børn – ikke var tilfredse.

»De fortalte os, at nu var det, som det var. De ville ikke gøre mere for os,« fortæller han.

Da hverken Gert Brask eller resten af familien har særlig store økonomiske midler at gøre godt med, havde de ikke råd til at leje et andet hus.

»Jeg er bange for, jeg ikke får pengene igen – og vi har ikke råd til bare sådan at leje et andet hus,« forklarer han.

Derfor blev Gert Brask og hans kone i huset.

»Vi sov der kun. Vi havde ikke lyst til at opholde os i huset,« siger han.

De havde glædet sig meget til at få et afbræk fra hverdagen, hvor de kunne få slappet af. Men det blev det altså ikke til.

Billeder fra sommerhus i Vigsø Foto: Privatfoto

»Det var så klamt, at man følte sig ulækker på trods af, at man lige havde været i bad,« siger Gert Brask.

Gert Brask fik nøglerne til sommerhuset fredag 3. juli og tog hjem igen mandag 6. juli, hvor han også har sendt en skriftlig klage til DanCenter.

B.T. har talt med DanCenters direktør om problemerne med rengøring. Hans svar kan du læse HER.