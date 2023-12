I aften er det juleaften, der er ikke længe længe til.

Snart skal der røres rundt i sovs, brunes kartofler og ikke mindst åbnes gaver fra dem, man holder af.

Men en lille lyserød pakke er i fare for ikke at havne under juletræet i år.

En pakke, Trine Petersen, der bor på Frederiksberg, nu efterlyser på Facebook.

Kan du genkende gaven? Foto: Privat Vis mere Kan du genkende gaven? Foto: Privat

'Lille fin pakke fundet på Kastanievej. Hvis Lukas, farmor, eller andre kan genkende pakken, læg lige en besked,' skriver hun i et opslag på Facebookgruppen 'Det Sker På Frederiksberg.'

Opslaget har allerede fået mere end 1000 delinger, men det er endnu ikke lykkes at finde rette vedkommende.

»Men jeg håber, at der er nogen, der snart henvender sig,« siger Trine Petersen.

Pakken blev fundet i et cykelskur på Frederiksberg af hendes nabo, og er derfor i rigtig fin stand.

Hvis du kan genkende pakken, kan du henvende dig på facebookopslaget her.