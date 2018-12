Man hører ofte om ubehøvlede taxichauffører og utilfredse kunder, men hvordan er man egentlig en god passager? Og er det muligt, at det nogle gange er passagerens egen skyld, når utilfredsen opstår?

Dzelal Hasani har kørt taxi i næsten 22 år, så der har siddet del passagerer på sæderne i hans taxi.

B.T. mødte ham en fredag formiddag til et interview om, hvad en god passager er, og hvordan man helst ikke skal opføre sig, når man sætter sig ind i en taxi.

Den erfarne taxichauffør fortæller, at december måned er ekstra slem, når man kører taxi. Tiden for fulde mennesker, der skal hjem tidligt om morgenen.

Dzelal Hasani har kørt taxi i 22 år den 1. januar. Foto: Alex Brøndbjerg Vis mere Dzelal Hasani har kørt taxi i 22 år den 1. januar. Foto: Alex Brøndbjerg

Han oplever ofte, at folk ruller vinduet ned og råber efter dem, der står på gaden.

»De råber noget med, at de har fået en taxi, og de andre ikke har,« siger Dzelal Hasani.

Det kan i værste tilfælde ende med, at de afventende kunder kaster med ting eller er voldelige på anden vis, forklarer han. Det oplever hans kollegaer også.

Fulde kunder betyder utilfredse chauffører

Man siger jo næsten aldrig julefrokost uden også at sige alkohol. Det er heller ikke noget, en taxichauffør er glad for bliver indtaget i bilen. Specielt ikke, når det kommer op igen.

Dzelal Hasani har kørt for 4x27 Amanger-Øbro taxi i 21 af de 22 år, han har arbejdet som taxichauffør. Foto: Alex Brøndbjerg Vis mere Dzelal Hasani har kørt for 4x27 Amanger-Øbro taxi i 21 af de 22 år, han har arbejdet som taxichauffør. Foto: Alex Brøndbjerg

»Hvis kunder kaster op inde i bilen, så er min arbejdsdag forbi. Man skal jo gøre rent, og så mister man faktisk hele dagen,« fortæller Dzelal Hasani, der helst undgår at tage meget fulde mennesker med i bilen.

Han er heller ikke meget for at tage passagerer med, der gerne vil drikke alkohol i bilen. Han beder dem efterlade flasker og dåser, før de sætter sig ind.

Når sulten melder sig

I den lidt mere milde ende har vi mad. For hvad må man spise i en taxi?

Ifølge Dzelal Hasani er det okay at stille sulten med et stykke frugt eller noget lignende. Men når kunderne hiver en bakke pomfritter eller en stor sandwich med ind i bilen, plejer han bede dem vente med at spise, indtil turen er slut.

Dzelal Hasani er glad for sit job. Han elsker specielt, når kunderne har en god histoire at fortælle. Foto: Alex Brøndbjerg Vis mere Dzelal Hasani er glad for sit job. Han elsker specielt, når kunderne har en god histoire at fortælle. Foto: Alex Brøndbjerg

»Når folk forlader bilen efter at have spist, kan de nye kunder lugte maden i bilen,« forklarer han.

Det er vigtigt for ham, at taxien altid er behagelig at sidde i, og det er den ikke, hvis den lugter af mad.

Desuden har han flere gange opdaget madrester i bilen, som måske har ligget der, siden han startede sin vagt. Det vil han helst undgå. Så hvis du er sulten og skal med taxi, så tag en banan med og ikke en salatfyldt shawarma.

Det er ikke chaufførens skyld, at du har travlt

Det, Dzelal Hasani oplever flest gange, er, at kunderne, han har med, skælder ham ud, fordi de har travlt.

Foto: Alex Brøndbjerg Vis mere Foto: Alex Brøndbjerg

»Det går ud over taxichaufføren. De siger: ‘hvorfor er der rødt nu?’ ‘hvorfor er der så mange lastbiler,’ ‘nu misser jeg mit fly.’ Det går ud over taxichaufføren, og det er irriterende,« siger Dzelal Hasani.

Han fortæller, at det faktisk kan ødelægge en hel dag for ham.

»Det gør mig frustreret og ked af det, for jeg gør jo det bedste, jeg kan.«

Vil du snakke, så sæt dig foran

Hvis du gerne vil snakke med chaufføren, så er det en god idé at sætte dig foran. At sætte sig bag ved er nemlig en indikator på, at du helst vil have ro under turen.

Det gør mig frustreret og ked af det, for jeg gør jo det bedste jeg kan Dzelal Hasani

Dzelal Hasani fortæller, at han slet ikke har noget imod at snakke under turen. Det er faktisk en af de ting, han holder af ved at køre taxi.

»Jeg kan godt lide, når de fortæller historier. Der mange, der har en god historie at fortælle,« siger han og smiler.

Dog vil han helst ikke snakke om politik og religion. Det bliver hurtigt en lidt for personlig snak, og det er ubehageligt, når man sidder i et rum, der er svært at komme ud af, som en taxi jo er.

Her må du ikke sidde

»Jeg vil helst have at folk sætter sig i højre side,« fortæller Dzelal Hasani og peger på sædet skråt bag ham.

Hvor plejer du at sætte dig, når du kører med en taxi?

Han kan ikke lide, når han ikke kan se passageren. Det gør ham utryg, specielt når han har festtrætte kunder med tidligt om morgenen. Han kan ikke se, hvad de laver.

»Måske er det en, der vil slå eller sparke mig, man ved jo aldrig. Der kan pludselig ske noget,« siger han.

Han har heller ikke noget imod, at man sætter sig på forsædet. Han kan jo godt lide at snakke.

»Bare jeg kan se kunden, så må de sætte sig, hvor de vil,« siger han.