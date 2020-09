Julefrokostsæsonen står for døren, og arbejdsgivere landet over skal til at beslutte, hvad de gør med årets fest.

Samtidig begynder arrangørerne af julefrokoster at gøre klar til et år, der stiller nogle helt særlige krav til festlighederne.

En af dem er Wallmans i Cirkusbygningen i København, der blandt andet har konsulteret en virolog for at kunne ‘corona-sikre’ årets julefrokostfest.

»Vi har selvfølgelig gjort os rigtigt mange tanker om årets arrangementer, men vi er heldigvis vant til at tænke i mange forskellige baner, når vi skal tilrettelægge vores shows,« fortæller administrerende direktør i Wallmans, Dorthe Fryd Ekelin.

Wallmans, der kombinerer middag og forestilling, har de sidste 17 år holdt til i Cirkusbygningen i København, hvor de har afholdt julefrokostarrangementer for titusindvis af gæster.

Programmet for årets julefrokost er allerede på plads, og det har været både spændende og udfordrende at planlægge, fortæller Dorthe Fryd Ekelin.

Wallmans har blandt haft en virolog til at godkende det show, der bliver opført under middagen, der er blevet hentet en særlig desinfektionsmaskine hjem fra London, som kan desinficere hele bygningen med røg, der dræber al virus, og så bliver alle ansatte og gæster scannet med en pandetermometer inden ankomst.

Og det er kun nogle af tiltagene.

Billede fra årets show i Wallmans (Foto: Wallmans) Vis mere Billede fra årets show i Wallmans (Foto: Wallmans)

Hvert selskab bliver vist hen til først garderoben og siden deres bord og drikkevarer kan bestilles ved at scanne en QR-kode, og sådan fortsætter listen over tiltag, der skal mindske risikoen for smittespredning mest muligt.

»Vi havde premiere på vores show i sidste weekend, og indtil videre har vi fået meget positive tilbagemeldinger,« fortæller Dorthe Fryd Ekelin.

September og oktober plejer at være de måneder, hvor virksomheder booker årets julefrokoster, så det er endnu for tidligt at konkludere, om virksomhederne er tilbageholdende sammenlignet med sidste år, men indtrykket er, at julefrokosten ikke er afskrevet endnu.

»Inden vi gik i gang med at arrangere årets julefrokost, ringede vi rundt til virksomheder for at undersøge, om de overhovedet ville holde julefrokost, og dem vi ringede til, var i hvert fald interesserede i at afholde et arrangement,« siger Dorthe Fryd Ekelin.