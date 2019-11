Sild, snaps og sjov. Det er for rigtig mange mennesker et af højdepunkterne i kalenderen.

Men medarbejderne i Odense Kommune hos Ældre- og Handicapforvaltningen kan nu skyde en hvid pil efter deres julefrokost.

Den simple årsag er, at der ikke er penge nok til det. Det skriver Fyens.dk.

Det betyder, at hjemmehjælpere, personale på plejecentre og ansatte i administrationen altså ikke får deres sædvanlige risalamande i år.

»Vores økonomiske situation er så ugunstig, at vi har truffet en beslutning om, at vi kun bruger penge på det absolut mest nødvendige. Vi har allerede et overforbrug, og det skal vi selv tjene ind igen næste år,« siger den administrerende direktør i forvaltningen, Gitte Østergaard, til det fynske medie.

Det har startet en debat i Odense Kommune, fordi de andre forvaltninger såsom Borgmesterforvaltningen samt By- og Kulturforvaltningen alle får tilskud til julefrokoster. Dermed står Ældre- og Handicapforvaltningen alene uden nogen fest.

Rådmand hos den selvsamme forvaltning, Søren Windell (K), siger, at han nu vil arbejde for, at der fremover bliver afsat et fast beløb til hver medarbejder i kommunen til personalegoder.

Er du en af dem, som er utilfredse med, at julefrokosten er blevet droppet? Så hører vi gerne fra dig på 1929@bt.dk.

Det er 4500 medarbejdere i Ældre- og Handicapforvaltningen, som altså ikke kommer til julefrokost.

Dog er julefrokosten ikke helt afskrevet. Medarbejderne skal bare selv betale hele gildet, hvis det skal lade sig gøre.

Direktøren i Ældre- og Handicapforvaltningen anslår, at der hidtil har været brugt omkring 900.000 kroner på julefrokoster per år.

Medarbejderne får heller ikke julegaver fra forvaltningen, men det har været skrottet i flere år.