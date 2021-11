For et år siden var spillereglerne klare: Vi skulle være sammen hver for sig og blive hjemme for at mindske risiko for coronasmitte.

Nu skal vi blot huske at »bruge den sunde fornuft«, lyder det fra myndighederne. Men hvad betyder det, og hvad er god og dårlig coronastil?

Kan man afholde julefrokost i år? Må vi kramme, når vi ses? Hvad er sund fornuft?

Det kan være svært at vurdere, hvad man egentlig kan tillade sig, og derfor klæder de to eksperter, Lone Simonsen og Hans Jørn Kolmos, dig nu på til at køre god coronastil.

Er det god coronastil, at... gennemføre julefrokosten?

Lone Simonsen:

»Det kommer an på: hvor mange, hvor tæt, hvor lang tid, hvilke omstændigheder og aldersgrupper og om man er vaccineret. Hvis man føler, at man gerne vil holde julefrokost, så kan man overveje at bede folk om at have deres coronapas i orden – og huske de gode vaner, som vi jo kender så godt nu, såsom at spritte hænder, lufte ud og passe på hinanden.«

Hans Jørn Kolmos:

»Det afhænger af, hvem man er. Hvis man ikke er vaccineret eller hører til en risikogruppe, så er det ikke. Men hvis man er frisk og vaccineret, så kan man godt gå til julefrokost. Det er altså o.k. at gennemføre en julefrokost, men der er nogle håndtag, man kan dreje på. Eksempelvis at man skal fremvise et coronapas og leve op til de hygiejniske forholdsregler. Vi kender risikofaktorerne, og derfor kan man med fordel have forholdsreglerne liggende i baghovedet til julefrokosten. Måske den ikke bliver så løssluppen, som den plejer, men fred være med det.«

Er det god coronastil, at... kramme, når man ses?

Lone Simonsen:

»Overvej, om det er nødvendigt. 'Kan vi udsætte dette knus?' Princippet går ud på, at vi skal have færre kontakter lige nu. Og især de ældre, som endnu ikke har fået tredje vaccinestik, skal man være opmærksom på. Men bare rolig. Vi kommer til at kunne kramme igen, 'this will end', det er helt sikkert.

Hans Jørn Kolmos:

»Man er to til et kram. Og hvis man møder en, man kender godt, og ved, er vaccineret og klar på et kram, så er det fint – det er en individuel beslutning. Og ellers tror jeg mest på 'albuehilsen' lige nu, men det er bare min egen personlige vurdering.«

Er det god coronastil, at... gå på juleindkøb i storcentre?

Lone Simonsen:

»Det er en personlig overvejelse, og man skal spørge sig selv: 'ville det være risikabelt, hvis jeg blev smittet?' Hvis jeg var ældre og ikke havde fået tredje stik, så ville jeg ikke stå i kø. Jeg er selv 60 og har lige købt julegaver under disse omstændigheder, det går jeg ikke i selvsving over. Men husker naturligvis at spritte hænder.«

Hans Jørn Kolmos:

»Det kan man roligt gøre. Det er ikke farligt at gå i forretninger for at handle ind. Men det er stadig en fordel at gå ind i et sted, hvor der er rummeligt og højt til loftet, som er virusfortyndende. Derudover er det en god idé at have en håndsprit med i tasken og bruge den sprit, der typisk står ved indgangen – og så selvfølgelig at holde afstand. Lad være med at gå for tæt på andre mennesker.«

Er det god coronastil, at... bruge mundbind?

Lone Simonsen:

»Jeg synes, vi skal derhen, hvor det ikke er 'de hvide sokker i sandalerne', altså pinligt eller dumt, at bære mundbind. Og hvis vi ikke kan få antallet af indlæggelser ned, kan det være, at vi skal have mundbindene frem igen, eksempelvis i offentlig transport. Men om det er god stil, at bære det nu? Det er igen en personlig overvejelse. Hvis jeg var skrøbelig eller 80 år og havde to stik, ville jeg gøre det.«

Hans Jørn Kolmos:

»Hvis man er forkølet, vil det være god stil at bære et mundbind, så man beskytter andre mod ens virus, der hænger ude i luften. Og vil man være på den helt sikre side, så kan du også tage mundbind på, hvis du er steder, hvor du står tæt med andre mennesker – eksempelvis i en forretning eller i myldretiden i metroen. Dog sender mundbindet ikke et signal om vedkomnes smittestatus, da man også kan bære det for at beskytte sig mod andre.«