Musik, julemad og julehygge endte med, at 23 personer lørdag stod til en sigtelse for overtrædelse af forsamlingsforbuddet efter deltagelse i et julefrokostarrangement i Store Merløse-hallen lidt uden for Ringsted. Hvilket skaber stor undren hos arrangøren af julefrokosten.

»Jeg er total uforstående overfor det her. Jeg havde gjort alt. Jeg havde endda ringet til coronahotlinen for at spørge, om det kunne lade sig gøre. Det er et lokale på 200 kvadratmeter, så vi måtte jo være 100, men vi var kun 31 inklusiv personale og musikere,« siger forpagter og arrangør Lasse Jensen til B.T.

Der var tale om en stillesiddende julefrokost med 31 personer i lokalet, der blev afholdt i hallens tilstødende lokaler. Herefter havde politiet fået et tip om julefrokosten og var dukket op på stedet for at tjekke, om reglerne blev overholdt.

»Jeg skal rette mig efter restaurations coronareglerne. Vi har efter reglerne plads til 100, men jeg sagde maks 50 for at være på den sikre side. Politiet kommer, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg mener, at jeg har overholdt reglerne.«

»Det virkede som om, at politiet var i tvivl om, hvad der skulle gøre. De to betjente gik frem og tilbage for at ringe til deres vagtchef. De kommer tilbage og siger, jeg er sigtet. De begyndte herefter at sige, at alle var sigtet, så jeg skulle rundt og beklage til gæsterne og bede dem om at skrive deres navn på en seddel, så de kunne sigte folk.«

Ifølge Lasse Jensen så sagde politiet, at de vidste, at folk havde forsøgt at flygte fra stedet, for at slippe for bøder, men dette er ikke tilfældet. Lasse Jensen fortæller, at der var to, der var gået inden maden, fordi de ikke havde læst indbydelsen ordentligt, der sagde, at de ikke måtte danse, men ifølge Midt- og Vestsjællands Politi, var der omkring 30 ved ankomst og senere var der 21.

»Vi havde fået oplysninger om en ulovlig julefrokost med mere end ti personer samlet, og det gav anledning til at sigte forpagter og deltagerne til arrangementet,« fortæller Martin Bjerregaard fra kommunikationsenheden i Midt- og Vestsjællands Politi.

Martin Bjerregaard forklarer, hvorfor de skred ind.

»Det er fordi, det er et enkeltstående arrangement, det er fordi, det er et arrangement, der er stablet på benene for arrangementet skyld. Derfor er det ulovligt. Det er det samme som med konfirmationer, bryllupper og lignende.«

De sigtede gæster står til en bøde på 2500 kroner for overtrædelse af forsamlingsforbud, mens forpagteren står og skal modtage en større bøde på minimum 10.000.