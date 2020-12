Har man "presserende familiemæssige årsager" må man rejse ind i Sverige. Det er ikke presserende at fejre jul.

At skulle fejre jul med familien er ikke en god nok grund til at få lov til at rejse ind i Sverige.

Sådan lyder vurderingen fra det svenske grænsepoliti og nationale operative afdeling, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Fra midnat natten til juleaftensdag blev restriktionerne for indrejse i Sverige lempet en smule. Det blev blandt andet i orden at rejse ind, hvis der er "presserende familiemæssige årsager".

Og det går fejring af julen ikke ind under.

- Vores tolkning er, at det handler om pludselige og akutte årsager som begravelser, alvorlig sygdom i familien eller fødsler og palliativ omsorg.

- Men det skal være rigtigt ekstraordinære sager. At fejre jul er ikke en tvingende familiemæssig årsag efter vores vurdering, siger Tommy Brännström, chef for det svenske grænsepoliti i region Syd.

Meldingen om at "presserende familiemæssige årsager" blev undtaget, har skabt forvirring.

Medlem af rigsdagen Niels Paarup-Petersen fra Malmø fortæller ifølge TT, at flere urolige familier har kontaktet ham med spørgsmål om, hvad der gælder.

Foruden personer med presserende familiemæssige årsager har personer bosat på Bornholm også fået lov til at rejse ind i Sverige. Det samme gælder sundhedspersoner og sygetransporter.

Indrejseforbuddet for danskere trådte i kraft midnat mandag. Her lukkede Sverige grænsen for at stoppe spredningen af ny virusvariant.

Selv om personer bosat på Bornholm fra midnat fik lov til at rejse ind gennem Sverige, er det dog først fra den 26. december, at der igen sejles mellem den svenske by Ystad og Bornholm.

Molslinjen har oplyst til Ritzau, at færgen "Hammershus" fra den 26. december til den 3. januar vil sejle én daglig dobbeltur mellem Ystad og Rønne.

Fra den 4. januar indsættes en anden færge på ruten, hvor der vil være to daglige dobbeltture.

At det først bliver fra anden juledag skyldes, at der ikke er personale til at genoptage sejladsen med hurtigfærgerne på Rønne-Ystad.

I forbindelse med grænselukningen blev der dog oprettet en række ekstra færgeafgange den 22., 23. og 24. december mellem Køge og Bornholm.

De blev allerede udsolgt tirsdag morgen, oplyste Bornholmslinjen.Flyselskabet SAS indsatte også flere flyafgange fra København til Rønne.

