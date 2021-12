Han styrer slagets gang i en af byens mest velbefærdede cafeer, Penny Lane.

Og så blev han gladest for en julegave, dengang han åbnede en spritny Nokia 3210, og hans livret er blodpølse, så længe han ikke tænker over, hvordan den er lavet.

Hør mere om Jonas Hejlesens jul her:

Hvad synes du bedst om ved julen?

»På Penny Lane går vi fuldstændig amok i julen og pynter op over det hele.«

Jonas Nikolai Hütscher Hejlesen 36 år, ejer af café Penny Lane

Uddannet kok og tjener

Bor i Vodskov, er opvokset i Vejgaard

»Det er vores favoritårstid, hvor vi også køber en masse brugskunst til butikken og laver mange flere kager.«

»Vi har vores honningbomber og norske klejner. Vores honningbomber er honningkager, der lægges sammen med abrikosmarmelade, vaniljecreme og dyppes i chokolade.«

Hvad synes du mindst om ved julen?

»Det med at man burde hygge sig rigtig meget med sin familie.«

»Min samvittighed bliver hvert år sort i denne tid, fordi det er nu, jeg er mest væk fra min familie. Det er frygteligt.«

Dit yndlingsjuleminde?

»Når jeg kører tilbage hjem i bilen d. 23 december klokken 18 om aftenen, og vi har lukket døren til Penny Lane.«

»Fra da af skal jeg ikke lave noget i tre dage udover bare at hygge og slappe af.«

Min juletradition er:

»Min kone, tre børn og jeg går og pynter en masse op derhjemme og gør det hyggeligt, og så går vi en tur bagefter.«

Hvis jeg kunne få lov til at pynte Aalborg med ét stykke julepynt, skulle det være:

»Lys og glæde. Jeg tror, vi trænger til at blive opløftet efter det her år.«

»Vi har mange ældre stamkunder herinde, hvor vi ser, hvad corona gør ved de her ældre mennesker, som bliver ensomme.«

Mine juleplaner er:

»Vi skal være i Vodskov ved min kones forældre. det er mega hyggeligt og stille og roligt.«

»Og så skal vi i sommerhus ved min søster 1. juledag.«

Bedste julemad?

»Julefrokostmad. Sild og æbleflæsk er min favorit. Min svigermor laver altid æbleflæsk helt fra bunden, og det er bare mega godt.«

B.T.s julekalender I december bringer B.T. hver dag op til juleaften en artikel med en Aalborg-personlighed. Hvad elsker de ved julen? Hvad er den værste julesang? Og hvor ofte har de siddet tilbage med mandlen? Alt det og mere til vil 24 aalborgensere i alle afskygninger fortælle frem til juleaften.

»Blodpølse er min totale favorit. Det kan jeg huske fra min bardom, hvor vi fik blodpølse med sirup på. Så det spiser jeg også nu.«

»Det er lidt klamt! Men man skal bare lade være med at tænke på, hvordan man laver det.«

Værste julemad?

»Stegt sild. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan ikke fordrage det.«

Bedste julesang?

»De helt gamle julesalmer vi synger juleaften. De er så fine.«

»Jeg er ikke specielt religiøs, men jeg synes, kirken har sin berettigelse i julen.«

Værste julesang?

»Mariah Carey med 'All I want for Christmas'.«

»Den er nr. 1 på playlisten, hver gang jeg åbner butikken, og jeg får aldrig skiftet playliste, så jeg er ved at kaste op over den.«

Bedste julegave, du nogensinde har fået?

»Jeg har engang fået en Nokia 3210 i julegave af min mor, og det var den bedste julegave nogensinde dengang. Det er nok 20 år siden!«

Værste julegave, du nogensinde har fået?

»Jeg tror aldrig, jeg har fået en gave, jeg ikke er blevet glad for.«

Hvad ønsker du dig i år?

»Det ved jeg sgu ikke.«

»Søde børn!«

Min yndlingsmåned er egentlig:

»November og december på arbejdet, fordi der er godt gang i den herinde.«

»Men også sommeren, fordi jeg har en ambition om at holde mere sommerferie.«

»Nu har jeg børn og skal blive bedre til at sige 'fuck det', ikke gå amok i arbejde og holde mere sommerferie med mine børn.«

Kunne du finde på at holde gavefri jul?

»Ja sagtens, og vi gør det næsten allerede.«

»Vi giver en lille gave til min mors forældre og ellers kun gaver til børnene.«

»For nogle år siden var jeg med min kone ude at købe julegaver, hvor jeg bare stoppede op og sagde, at det her er jo for vanvittigt. Vi går og bruger flere tusinder af kroner på at kigge på en ønskeseddel og finde en eller anden idiotisk ting, som folk selv kunne købe. Det bliver lidt ulækkert.«

Har du nogensinde fået mandlen?

»Nej. Aldrig. Heller ikke i min barndom, for vi har aldrig gjort sådan, at de voksne gav os mandlen. Der var no mercy!«