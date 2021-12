Malene Abildgaard sikrer udviklingen i Aalborgs kreative mekka, Utzon Center.

Om det er udstillingen lavet til ære for 'arkitekturens Albert Einstein', Jørn Utzon, eller om det er den legesyge børneafdeling 'Mini Maxi' er der noget for alle i den grå, skæve bygning, der pryder ved Slotspladsen.

Malene Abildgaard tager som mange andre snart hjem til familiehygge. Her er juletræspynteriet helligt, og der skal også helst bages en omgang 'gode råd'. Men grovhakket sylte skal hun ikke bede om.

Hvad synes du bedst om ved julen?

»Lysene i mørket, hyggestemningen og duften af julebag.«

Malene Abildgaard 43 år, udviklingsdirektør ved Utzon Center

Uddannet arkitekt

Bor i Rold Skov, flyttede tilbage til Aalborg efter at have boet flere år i København

»Generelt alle de forskellige traditioner vi har i min familie i form af at pynte op, hente juletræ, synge julesange og købe gaver. De er for mig vigtige at værne om.«

»Og så er juletiden for mig også tiden til at gøre en form for status på året og vise taknemmelighed. Det er jo hjerternes fest.«

Hvad synes du mindst om ved julen?

»Når ellers gode og indholdsrige begivenheder bliver til halvtrælse punkter på todo-listen, som nærmest bare skal overstås.«

»Og så bytte- og tilbudsræset i januar. Det er jo vanvittigt.«

Dit yndlingsjuleminde?

»Når vi den 23. december pyntede juletræet derhjemme hos mine forældre.«

»Det var nærmest magisk at se træet ændre karakter med lysene, trommerne, kuglerne og flagrankerne.«

Min juletradition er:

»Vi har i min familie mange traditioner med julen, og med årene er de jo blevet en dejlig blanding af mine og min mands traditioner.«

»Men som sønderjyde må jeg sige, at det for mig først er rigtig jul, når vi har bagt ’Gode råd’ og spist solæg.«

Hvis jeg kunne få lov til at pynte Aalborg med ét stykke julepynt, skulle det være:

»Sne. Jeg elsker sne! Det er smukt og lyser op i mørket. Og så tvinger det os til at sætte farten ned, når vi bevæger os.«

Mine juleplaner er:

»I år skal jeg være sammen med min allernærmeste familie.«

»Normalt plejer vi at holde store familiejulefrokoster i juledagene på både min og min mands side af familien, men det bliver ikke aktuelt i år på grund af coronasituationen.«

Bedste julemad?

»Som sagt er vi ret traditionsbundne i min familie, så den bedste julemad er for mig den klassiske med and, rødkål, sukkerbrune kartofler, risalamande med mere.«

Værste julemad?

»Grovhakket sylte har aldrig rigtig været så meget mig.«

Bedste julesang?

»For mig er julesalmen ’Julen har bragt velsignet bud’ indbegrebet af julestemning.«

B.T.s julekalender I december bringer B.T. hver dag op til juleaften en artikel med en Aalborg-personlighed. Hvad elsker de ved julen? Hvad er den værste julesang? Og hvor ofte har de siddet tilbage med mandlen? Alt det og mere til vil 24 aalborgensere i alle afskygninger fortælle frem til juleaften.

»Det er julen set fra børnenes perspektiv, og den var en fast del af julehyggen hos min farmor.«

Værste julesang?

»Det er klassiske julesange, som er ’peppet op’ a la Diskofils ’Julebal i Nisseland’. Det er bare ikke mig!«

Bedste julegave, du nogensinde har fået?

»En reparationshåndbog til min lille trafalgarblå Morris 1000.«

»Håndbogen er med årene blevet et uundværligt opslagsværk, når Morris’en skal serviceres.«

Hvad ønsker du dig i år?

»Bøger, primært faglitterære - og i fysisk udgave.«

»For eksempel ’Ornament og forbrydelse’ af arkitekten Adolf Loos og ’Marie Gudme Leth’ om tekstildesigneren af samme navn.«

Min yndlingsmåned er egentlig:

»April. Jeg kan generelt godt lide overgangsmånederne, hvor der er skifte i lyset, farverne og vejret.«

Kunne du finde på at holde gavefri jul?

»Nej. Men jeg kunne sagtens finde på at skrue meget mere ned for gavebudgettet, end vi allerede har gjort de seneste år.«

»For mig er en af traditionerne ved julen at gøre sig umage med at finde en gave, som glæder modtageren.«

»Det handler ikke om prisen eller størrelsen på gaven, og det kan sagens være en ting, der bliver genbrugt.«

Har du nogensinde fået mandlen?

»Ja, det har jeg. Faktisk husker jeg det, som om jeg som barn altid fik mandlen.«

»Måske fordi jeg i mange år var eneste barn og barnebarn – så blev mandlen vist hjulpet lidt i min retning.«