Tinne Hjersing Knudsen, DR's korrespondent i Storbritannien, er blandt de danskere, som nu er 'strandet' i julen på den anden side af Nordsøen, efter den danske regering kort før midnat til onsdag besluttede at forlænge flyveforbuddet og indrejse i Danmark.

»Jeg håbede virkelig, at det skulle lykkes at komme hjem til mine forældre i Randers, men i sidste ende var der ikke noget at gøre. Jeg kan ikke komme hjem, så jeg bliver herovre hen over julen,« siger Tinne Hjersing Knudsen.

»I aftes så det ellers lovende ud. Jeg havde tjekket ind på flyet til i dag (onsdag, red.) og fået mit boardingkort, så alt var godt, og jeg skulle hjem til mine forældre for at holde jul med familien. Altså lige indtil jeg vågnede i morges og så, at flyveforbuddet var blevet forlænget. Der blev jeg godt nok ked af det,« siger hun.

Hun tilføjer dog i samme åndedrag, at selv om hun nu ikke får sin nærmeste familie hjemme i Kronjylland at se, er hun trods alt sammen med sin forlovede, som er englænder. Og hans familie.

Så nu bliver det en kombineret dansk-britisk jul hos svigerforældrene, der bor tre kvarters kørsel fra det centrale London.

»Jeg er jo i en relativt heldig situation i forhold til så mange andre, der er strandet herovre. Så man skal lige tjekke sin situation i forhold til dem, der sidder mere uheldigt i det. Men når jeg kigger ned i min egen lille navle, så er jeg da ked af ikke at være i Randers juleaften. Jeg kan også godt love dig, at min mor virkelig er sur på den muterede coronavirus. Og på regeringen,« tilføjer Tinne Hjersing Knudsen med et grin.

Den aflyste juleferie i Danmark kan dog vise sig at være en slags held i uheld. I al fald set fra hendes arbejdsgiver, Danmarks Radios side. For noget tyder på, at en handelsaftale mellem EU og Storbritannien kan være lige om hjørnet.

Og så ender det nok alligevel med, at den 29-årige korrespondent, som i oktober afløste Kim Bildsøe Lassen, skal i arbejdstøjet.

Lige nu er hun dog mest udfordret af pludselig at skulle stå for at tilberede dansk julemad. For svigerfamilien har indvilget i at holde dansk juleaften 24. december.

Og så derefter holde de angelsaksiske traditioner i hævd ved 25. december at fejre deres traditionelle jul.

»Vi har været rundt og købe alt, hvad der kan skaffes, som kan bruges til at lave mad til en traditionel dansk jul med steg og risalamande. Så jeg skal lave andebryst. Jeg er mest nervøs for saucen. Jeg tror kun, jeg har lavet sovs tre gange i mit liv… stakkels mine svigerforældre – de har sagt ja til at spise min mad,« som hun siger.

Som det er tilfældet også på denne side af Nordsøen, kan saucen og julen dog formentlig reddes med god rødvin, smør, fløde og andefond. Det satser hun i al fald på.

Selv om Tinne Hjersing Knudsen nu mod sin vilje skal holde jul i England, bliver der såmænd også danset om juletræet efter bedste danske tradition.

»Herovre står juletræet jo normalt bare henne i et hjørne. Men det er da synd. Så mine svigerforældre har lovet at trække det ud, så vi kan danse omkring det. Selv om de synes, at det er virkelig mærkeligt.«