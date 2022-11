Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da den tidligere kulturminister Joy Mogensen søndag besøgte sin datters gravsted på Gråbrødre Kirkegård i Roskilde, var det ikke alt, der var, som det plejede.

For der manglede pludselig seks glasblomster på gravstedet.

»Det må være i ubetænksomhed, at nogen har taget dem. Måske i forbindelse med halloween. Det må være folk, der ikke ved, hvad det vil sige at sørge,« slår hun fast over for B.T. og fortsætter:

»For hvis man ved det, og selv har et gravsted, som man passer og bruger til at holde minder og kærligheden i live og sorgen i ære, så ville man simpelthen ikke gøre det.«

Det er disse glasblomster, der er blevet stjålet fra Joy Mogensens datters gravsted. Foto: Privat Vis mere Det er disse glasblomster, der er blevet stjålet fra Joy Mogensens datters gravsted. Foto: Privat

Hun fortæller, at det er kommet bag på hende, hvordan tyveriet har ramt hende. For selvom de seks glasblomster ikke har været specielt dyre eller er 'stor kunst', så rammer det et helt særligt sted i hjertet.

»Lige da jeg så det, tænkte jeg, at jeg bare måtte købe noget andet. Men så blev jeg ramt. For nej det kan jeg ikke bare. De der blomster var en måde for mig at håndtere min sorg på. En måde stadig at kunne være i livet på og samtidig være ked af, at en jeg elsker så højt, ikke er her mere. Men den måde er blevet taget fra mig.«

»Derfor har jeg i en Halloween-ånd lyst til at sige, at det her er en rigtig dårlig prank, hvis det er det. For det gør faktisk rigtig ondt. Så folk skal tænke sig om.«

Hun håber derfor, at vedkommende der har taget blomsterne, vil aflevere dem tilbage igen.

Det var i 2019, at Joy Mogensen mistede sin datter. Lægerne havde konstateret, at datteren ikke længere var i live, og derfor blev fødslen sat i gang.

Dengang skrev Joy Mogensen på Facebook:

'Selvom jeg kun har mærket min lille pige indefra, så opdagede jeg, da jeg så hende, at jeg allerede elskede hende. Det er det vigtigste at holde fast i, midt i det overvældende ulykkelige, at jeg nu skal begrave min datter'.

Joy Mogensen er langt fra den eneste, der har oplevet, at der er blevet stjålet fra deres nærmeste gravsted.

For under en måned siden skrev B.T. om Tårnby Kirkegård, som havde været udsat for adskillige gravtyverier.

»Det løber mig simpelthen koldt ned ad ryggen. Det er virkelig grænseoverskridende. Jeg har ikke engang ord for det. Jeg synes bare, det er ulækkert,« fortalte Mie Andersen til B.T., der mistede sin søn blot tre dage efter fødslen.