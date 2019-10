Lille Sarah var ikke i live, da Joy Mogensen fødte hende natten til lørdag.

'Jeg er så utrolig ked af det. Men jeg forsøger at affinde mig med, at det ikke er alting i livet, der kan forklares eller give mening,' fortæller kirke- og kulturministeren selv på Facebook.

Joy Mogensens drøm om at få et barn har betydet, at hun i to år har været i fertilitetsbehandling.

'Jeg vil gerne takke alle de kvinder og mænd, der har inspireret mig, og har givet mig mod til at række ud efter forældreskabet. Tak for at I delte jeres drømme og jeres kamp for den største gave jeg kan forestille mig i livet. Til jer, og til andre der stadig kæmper for at få børn: Det var og er det hele værd. Min lille piges spark i maven, når jeg spillede og sang for hende. Den kærlighed jeg føler for hende nu i den korte stund jeg får lov at holde hende. Det bliver mine mest dyrebare minder. Hold fast i håbet. Frygt ikke, tro kun. Børn er det hele værd. Det er jeg kun mere bestyrket i.

Selvom jeg kun har mærket min lille pige indefra, så opdagede jeg, da jeg så hende, at jeg allerede elskede hende. Det er det vigtigste at holde fast i, midt i det overvældende ulykkelige, at jeg nu skal begrave min datter.'

Hun forstår, hvis nogen forsøger at finde en årsag eller en forklaring, men den del af lille Sarahs skæbne ønsker hun ikke at være en del af.

I stedet forsøger hun at forlige sig med 'livets uforudsigelighed' frem for at spekulere på om eller hvordan det ellers kunne være gået.

Hun opfordrer samtidig til, at hvis nogen skulle have lyst til at sende hende blomster, så vil hun foretrække, at man i stedet støtter Landsforeningen Spædbarnsdød.'

Hun fremhæver, at man i en bemærkning kan angive, at donationens gøres i navn af Sarah Antoinet Mogensen.

Man kan også donere på Mobilepay og knytte navnet til som kommentar. Nummeret er 51230

Hun takker samtidig læger, jordemødre og personalet på Roskilde Sygehus for 'en hjælp og en støtte, der ikke kan sættes en pris på.'.

Hun fortæller, at hun nu har brug for at være sammen med sin familie og derfor ikke vil være til rådighed for andre i det næste stykke tid. Bisættelsen vil blive holdt i stilhed og vil kun være for familien og de nærmeste.