Lars Werge er "ramt meget hårdt" af at blive draget i tvivl om sit forhold til presse- og ytringsfriheden.

I disse dage er der udskiftning i toppen af journalisternes fagforbund.

Lars Werge træder tilbage som formand for Dansk Journalistforbund efter en kontroversiel formulering, som har vakt opsigt i mediekredse.

Han har været formand siden 2015, og før det var han næstformand, men han har ikke længere opbakning i hovedbestyrelsen. Det sker, efter at han torsdag fik mandat til at afskedige chefredaktøren for fagbladet Journalisten.

- Forløbet har vist mig, at jeg ikke længere har opbakning i hovedbestyrelsen. Det tager jeg selvfølgelig konsekvensen af, og jeg har i dag meddelt Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, at jeg stopper som formand i dag, og at jeg i øvrigt nedlægger alle mine hverv, skriver han på Facebook.

Det sker, efter at Lars Werge med mandat fra hovedbestyrelsen havde aftalt med Øjvind Hesselager, at han fratræder som ansvarshavende chefredaktør for fagbladet Journalisten.

Nyheden kom frem fredag eftermiddag i en pressemeddelelse, hvor Lars Werge skrev, at det skyldtes den "kompromisløse linje" fra Øjvind Hesselager.

- Øjvind har været en passioneret redaktør, som har lagt liv og sjæl i udvikling af bladet. Men hans journalistisk kompromisløse linje har også slidt på relationen mellem parterne, lød det i pressemeddelelsen fra Werge.

Formuleringen har vakt opsigt i mediekredse. Flere har direkte bedt formanden om et svar, da det for nogle fremstår, som om Werge forsøgte at stække den kritiske dækning af forbundet.

Men det afviser han blankt, da han hele sin karriere har "værnet om presse- og ytringsfriheden".

- Jeg er ramt meget hårdt af at blive draget i tvivl netop på det punkt. Det er 100 procent forkert at tolke mig på den måde, skriver han.

Lars Werge skriver i opslaget, at han ikke er tilgængelig for yderligere kommentarer.

Det har ikke været mulig at træffe journalistforbundets næstformand, Tine Johansen.

/ritzau/