'Der er meget bullshit i denne verden. Men lige den her variant af bullshit gør mig i særklasse vred.'

Sådan skrev journalist og debatredaktør på Weekendavisen Søren Villemoes tirsdag i et opslag på Facebook. Kort inden han satte sig til tasterne, havde han set et interview med Mads Langer i TV 2-programmet 'Go' morgen Danmark'.

Indslaget handlede om, at mænd nedprioriterer psykisk sygdom og er dårlige til at tale om deres følelser. I den forbindelse var sangeren inviteret i studiet for at snakke om sine erfaringer med 'mørke perioder' og angst. Under interviewet giver Mads Langer blandt andet udtryk for, at han mener, vi som samfund har for travlt med at putte hinanden i kasser og give diagnoser.

»Når man ser en lille dreng i en folkeskoleklasse, så er det enormt nemt at putte en ADHD-diagnose på ham, og så har vi det trygt omkring ham, for så må han gerne have det skidt og ikke kunne sidde stille,« siger sangeren.

Mads Langers udtalelse om ADHD i 'Go' morgen Danmark' »Når man ser en lille dreng i en folkeskoleklasse, der ikke kan sidde stille, så er det enormt nemt at putte en ADHD-diagnose på ham, og så har vi det trygt omkring ham, fordi så må han gerne have det skidt og ikke kunne sidde stille… og jeg tror enormt meget på, at det handler om, at vi som samfund…« »Grunden, til at der er så meget angst, stress og depression i vores samfund, det er, fordi vores samfund ikke er bygget op på en måde, hvor pauserne bliver en del af vores liv, og jeg tror, at vi som mennesker – både mentalt og fysisk – er skabt til pauser og til fordybelse. Det er det, der er brug for, når man taler små drengebørn. Der er brug for, at de bliver set.« »Jeg kunne ikke sidde stille i skolen. Når jeg røg uden for døren, så i stedet for, at jeg skulle i specialklasse og have en diagnose på mig, så var der en skoleinspektør, der var enormt rummelig, og jeg kunne sidde deroppe ved ham og lave mine lektier, og så kunne jeg lige pludselig lave tre opgaver på den tid, hvor mine klassekammerater kunne lave en opgave på. Fordi jeg fik nogle rammer og nogle forudsætninger.« Kilde: Go' Morgen Danmark d. 15/1 2020.

Han mener, grunden til, at der er så meget angst, stress, depression i vores samfund, er, at samfundet er bygget op på en måde, hvor pauserne ikke bliver en del af vores liv, selvom vi som mennesker er skabt til pauser og til fordybelse.

»Det er det, der er brug for, når man taler små drengebørn. Der er brug for, at de bliver set,« siger Mads Langer.

Sangerens input til debatten om ADHD-diagnosen faldt ikke i god jord hos Søren Villemoes, der selv er far til et barn med ADHD.

»Jeg ved, jeg taler på vegne af mange ADHD-forældre, når jeg siger, at vi er trætte af at høre på alle mulige hjemmebryggede teorier om ADHD. Vi gider ikke have, at vores børn skal bruges som redskab i en eller anden åndssvag pseudo-samfundskritik,« siger han.

Søren Villemoes fortæller, at han ofte skal lægge øre til, at personer uden kendskab til ADHD lufter deres teorier om, at det ikke er en rigtig diagnose, eller at symptomerne i virkeligheden skyldes noget andet – såsom at der ikke er plads nok til pauser.

»Jeg synes, det er at pisse på os, og det er ekstremt arrogant, at man kan sidde og fyre sådan noget sludder af og tro, at der ikke er nogen, der har tænkt det før. Antager sådan nogle typer, at man ikke har prøvet at give børnene både opmærksomhed og pauser og alt muligt andet?«

Tror du, det har været Mads Langers hensigt at støde ?

»Nej. Han er bare repræsentant for alle de andre ureflekterede mennesker, der render rundt og fyrer en hel masse vrøvl af om ADHD-børn, som de i virkeligheden ikke ved noget som helst om, men nu skal der sættes et eksempel. Vi gider ikke høre på det.«

I dit opslag skriver du, om typer som Mads Langer virkelig tror, det blot er udslag af dovenskab fra forældrenes og institutionernes side, at børn får ADHD-diagnoser? Er det ikke lige lovlig meget at skyde ham i skoen?

»Det synes jeg ikke. Grundlæggende sidder han og siger, at vi giver børn ADHD diagnoser, fordi det er let. Det er det, han siger. Gud er det ej let. Som om der er nogen forældre, der ønsker, deres børn skal have en diagnose, eller som synes, det er mega fedt, at deres børn skal have medicin.«

Søren Villemoes synes, det er beundringsværdigt, at Mads Langer forsøger at bryde tabuer ved at tale om sine egne problemer med angst, men mener, han skal holde sig til at tale om det og ikke om ADHD eller overdiagnosticering.

B.T. har været i kontakt med Mads Langers management, som oplyser, at sangeren ikke ønsker at kommentere sagen.