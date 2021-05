På Radio4s morgenflade kunne man mandag høre journalist Louise Fischer have sex for åben mikrofon. Hun havde været på besøg i en swingerklub i forbindelse med kanalens dækning af genåbningen.

Det var egentlig gået forholdsvis ubemærket hen, men er nu en reportage, der deles både i medierne og på sociale medier. Louise Fischer beskriver det selv som overraskende.

»For mig er det meget naturligt. Det er en del af mit arbejde at give et indblik i en verden, ikke alle har adgang til,« siger hun, da B.T. taler med hende.

Reportagen varer kun få minutter i morgenradioen, men Louise Fischer fortæller, at hun tilbragte mange timer med gæsterne i swingerklubben Swingland i Ishøj. De sad først og snakkede sammen over et glas vin i baren, og så gik de hen til en stor seng, der går under navnet runddelen.

Louise Fischer havde sex under en radioreportage. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Fischer havde sex under en radioreportage. Foto: Privatfoto

»Det er en stor seng i midten af et lokale, de inviterer mig op i. De vil vise mig, hvad man kan lave i en swingerklub, så begynder de at røre ved min krop,« fortæller Louise Fischer.

Berøringerne udvikler sig til, at hun har sex med gæsterne i klubben. På lydoptagelsen kan man høre støn fra flere forskellige personer, og undervejs kan man også høre Louise Fischer stille gæsterne spørgsmål, mens hun har sex.

»Hvad ser du lige nu?« spørger hun, og en mand svarer, at han ser på en lækker kvinde, der efter sigende ikke har prøvet at være i swingerklub før.

Det var ikke planlagt, at hun skulle have sex, forklarer Louise Fischer. Hvis det gav mening for reportagen, så ville hun gøre det.

»Det løsnede gæsterne meget op. De var lidt tilbageholdende først og kiggede meget på min mikrofon. Også når den bare lå og var slukket,« siger hun og fortsætter:

»Det var fedt, at jeg på en eller anden måde skabte tillid ved at være en del af deres verden.«

Desuden understreger hun også, at hun på ingen måde blev presset til at have sex. Hverken af gæsterne i klubben eller redaktionen på Radio4. Historien blev først godkendt redaktionelt som et besøg hos en swingerklub, senere blev det færdige produkt godkendt af dagens redaktør på morgenfladen.

»En del af formålet for mig var også at aftabuisere sex. Alle har det jo. Det er jeg glad for, at jeg måske kunne gøre,« siger Louise Fischer.

Radio4s nyheds- og aktualitetschef, Tina Kragelund, der har været med til at godkende reportagen, siger, at hun og resten af redaktionsledesen bakker op om Louise Fischers valg om at have sex i radioen.

»Louise tager et modent valg på stedet, der giver mening for programmet. Det bakker vi op,« siger hun.

Var I bekendt med, at Louise Fischer havde sex i programmet, før det blev bragt?

»Louise tager selv valget og gør intet ulovligt eller forkert, da hun er ude på reportagen. Og ja, vi godkender det, inden det bliver bragt. Jeg har det jo sådan, at jeg synes bare, det er fedt, når reporterne prøver at lave historierne på en anden måde.«

Kan det ikke skabe en form for ringe i vandet, hvor journalister føler, de skal gå længere og længere for at sælge en god historie ind?

»Altså, man kan jo godt køre glidebaneargumentet på det, men det køber jeg ikke,« lyder det fra Tina Kragelund og fortsætter:

»For Louise er det helt almindeligt at bruge sig selv.«

Tina Kragelund forventer ikke, at det vil være en tilbagevendende ting, at deres journalister har sex i radioen. Hun afviser dog ikke, at det kan ske igen, hvis det giver mening for det journalistiske produkt.

»Vi kommer tættere på den type miljø, end vi ellers har gjort, på den her måde.«