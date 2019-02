Den hollandske journalist Eric Smit vil have advokat til at undersøge, om Falck kan stilles til ansvar.

»Chokeret, udnyttet, misbrugt.«

Sådan lyder opsummeringen hos den profilerede hollandske journalist, Eric Smit, der ufrivilligt er blevet draget ind i Falck-skandalen.

Her er den store danske redningskoncern blevet politianmeldt af Konkurrencerådet for at bruge skjulte kanaler til at tilsværte den hollandske konkurrent Bios, da selskabet i 2014 vandt et stort udbud om ambulancekørsel i Region Syddanmark.

»Det er en meget mærkelig situation. Jeg har i 20 år arbejdet med at afsløre store virksomheder i snyd og manipulation. Nu står jeg selv midt i en stor sag, hvor jeg er blevet udnyttet til at manipulere. Vi betragter os selv som ofre i den her sag,« siger Eric Smit til DR Nyheder.

Eric Smit er stifter af og redaktør på det kendte hollandske gravermedie Follow The Money.

Her blev han i 2014 kontaktet af den danske journalist og kommunikationskonsulent Palle Smed. Smed præsenterede sig ifølge Smit som journalist med interesse for Bios, som netop havde vundet udbuddet i Syddanmark.

»Vi sagde ok, det er fint, men hvem betaler for vores researchreport. Palle Smed fortalte, at "3F betaler mig, og jeg betaler dig". Det lød plausibelt. Så vi begyndte at grave i Bios Holland, vi kiggede på regnskaberne og på selskabets direktør og kunne blandt andet se, at egenkapitalen i Bios var meget svag,« fortæller Eric Smith.

Betalingen for opgaven lød på 5.000 euro, og i januar 2015 oversendte Eric Smit researchreporten til Palle Smed i den tro, at 3F ville bruge researchen til at skrive en historie om Bios i deres medlemsmagasin, Fagbladet.

Palle Smed har en fortid som chefredaktør på Fagbladet 3F.

Men 3F afviser i dag, at Smed arbejdede for 3F.

»Kontakten mellem Palle Smed og de hollandske journalister er angiveligt sket flere år efter, at Palle Smed ikke længere var ansat på Fagbladet. Hvis DR's oplysninger er korrekte, er det dybt kritisabelt. I så fald tyder alt på, at Fagbladets navn og høje journalistiske troværdighed er blevet misbrugt til at få hollandske journalister til at grave i bestemte sager,« siger kommunikationschef Thomas Hundsbæk i et skriftligt svar til DR Nyheder.

Af Konkurrencerådets afgørelse fremgår i stedet, at det var Falck, som havde hyret Eric Smit til at grave smuds op på Bios.

»Vi troede, vi var i dialog med en 'ægte' journalist. Derfor er det et chok, at vi ultimativt var ansat af Falck til at grave skidt frem på konkurrenten. Vi arbejder ikke for virksomheder og føler os virkelig snydt. Jeg føler, at jeg er midt i en dårlig b-film,« siger Eric Smit.

Smit vil nu gå sagen igennem med en advokat for at se, om der kan rejses krav mod Palle Smed eller Falck.

»Vi snakker om at hyre en advokat for at se, hvordan vi kan modsætte os dette. Vi er åbenlyst blevet snydt og misledt, og vores information er blevet manipuleret. Vi er ikke sikre på, hvad vi gør herfra, men vi føler os svindlet og er nødt til at undersøge, hvordan vi kan reagere,« siger Eric Smit.

Efter Eric Smit og Follow The Money havde afleveret researchrapporten til Palle Smed, blev kontakten holdt ved lige, og senere på året besluttede Follow The Money sig for selv at gå ind i den journalistiske dækning af Bios, som den 1. september 2015 overtog ambulancekørslen i størstedelen af Region Syddanmark.

Men især på grund af manglende reddere gik konkurs kun 11 måneder senere.

»Vi besluttede os for selv at gå ind i historien om Bios og den administrerende direktør for selskabet. Vi skrev seks historier, som alle var balancerede og journalistisk gennemarbejdede og udgav dem,« siger Eric Smit.

Kunne I ikke have været mere kritisk over for Palle Smed, da han kontaktede jer?

»I bakspejlet skulle vi absolut have tjekket med 3F og have stillet flere spørgsmål, men vi overvejede ikke et sekund, at Falck kunne stå bag den opgave. Da vi senere fik nys om, at Falck kunne stå bag en stor kampagne mod Bios, spurgte vi Palle Smed, om han arbejdede for Falck, og han svarede nej,« siger Eric Smit.

Palle Smed har afvist at kommentere sagen over for DR Nyheder.

I et skriftligt svar til DR Nyheder siger Falck 'undskyld':

»Det er en alvorlig sag. Falck mistede i 2014-15 sit kompas og svigtede den tillid, folk har til virksomheden. Som I fremlægger sagen, forstår jeg, hvis de hollandske journalister føler sig misbrugt. Jeg vil gerne sige ’undskyld’, hvis det forholder sig, som I fremlægger det,« siger Kaspar Bach Habersaat, der er vicepræsident i Falck.

Hvem der i sidste ende har betalt de hollandske journalster, er dog fortsat uklart:

»Konkurrencestyrelsen har undersøgt Falck i tre år uden at nå frem til, at virksomheden skulle have betalt. Jeg håber, at det ikke er tilfældet,« siger Kasper Bach Habersaat.