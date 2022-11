Lyt til artiklen

Den danske journalist og forfatter Jakob Sheikh har søndag delt en 25 sekunder lang video på Facebook.

Her kan man se et yderst ulækkert køkken.

Videoen er fra en fangelejr i Qatar, skriver Jakob Sheikh, som optog den uden regimets tilladelse for et par år siden under VM i håndbold.

Ifølge ham eksisterer lejren stadig – nu bygger migrantarbejderne bare fodboldstadioner i stedet for håndboldstadioner.

»Der flyder menneskelort langs køkkenets åbne afløb. Der er ingen adgang til drikkevand. Hvert værelse huser 12 mænd uden nøgle til den hoveddør, der låses hver aften,« skriver Jakob Sheikh.

Der bliver låst, så migrantarbejderne fra Nepal, Bangladesh og Pakistan ikke kan stikke af, lyder det.

Jakob Sheikh beskriver, hvordan det er de mest usle arbejdsvilkår, han nogensinde har oplevet og påpeger, at han trods alt har rejst i Syrien under krigen, i Irak, i Bahrain og i Bangladesh.

»Under besøget i lejren fortalte flere mig, at de ønskede at komme hjem så hurtigt som muligt. Flere var villige til at eftergive deres tilbageholdte løn, hvis bare de fik en billet ud.«

Journalisten og forfatteren bag bøgerne 'Danmarks børn i hellig krig' og 'Vi tabte,' slutter sit opslag af med at nævne tre myter, som han mener, han kan afmontere efter sit møde med virkeligheden i Qatar,

For det første, skriver han, at migrantarbejderne ofte ikke er der frivilligt. Flere, han mødte, kom der til i troen om, at de skulle arbejde som tjenere, chauffører eller vagter og kunne ikke komme hjem, fordi de havde fået taget deres pas.

For det andet arbejder de ikke nødvendigvis under bedre vilkår end derhjemme, skriver han. Han mødte flere, der var blevet lovet en højere løn, og som ikke havde fået løn i månedsvis.

For det tredje, skriver Jakob Sheikh, har slutrunder konkret betydning for, hvor mange der ender som slaver i Qatar. Mange, han mødte, var hyret specifikt til at bygge infrastruktur til slutrunden.