A: Din ageren i den her sag er ynkelig og pinlig – og den vil komme til at forfølge dig resten af dit liv. Du gjorde ikke dit arbejde. Desværre.

B: Hvordan vil den forfølge mig? Truer du mig, eller hvordan skal jeg forstå det?

A: Jeg finder dig.

Nu kan du som læser selv vurdere, om du tolker det som en trussel, men ikke desto mindre er det lige præcis det, som den tidligere Radio24syv-journalist Per Lysholt gør.

»Det kan jeg ikke tolke som andet end en trussel,« siger Per Lysholt til Journalisten.

I 2017 afslørede han, at det voldsomt populære P4-program 'Cafe Hack' havde modtaget penge fra de caféer, hvor man havde afholdt programmet.

Per Lysholts rundspørge viste dengang, at 'Cafe Hack' havde modtaget over en million kroner i betaling, og det er i klar strid med DR's retningslinjer, så det nationale medie opsagde samarbejdet med SK Productions, der producerede radioprogrammet.

Programmet genopstod på den sjællandske lokalradio Nord FM i 2018, men det er mere end to år siden, at 'Cafe Hack' sendte for sidste gang på P4.

Og det er tilsyneladende ikke alle, der har lagt frustrationerne bag sig.

Per Lysholt har nemlig i nu efterhånden lang tid følt sig chikaneret af produceren på 'Cafe Hack', Kristian Borregaard.

Det begyndte i sommeren 2018, hvor Kristian Borregaard kimede Per Lysholt ned på telefonen med både opkald og sms'er.

'Stå ved dit standpunkt og tag telefonen, trækkerdreng,' skrev han blandt andet ifølge Journalisten, og det skulle vise sig at blive ved og værre.

Da Radio24syv tabte det omdiskuterede DAB-udbud til Radio Loud, var Kristian Borregaard igen klar med en nedladende sms, og natten mellem den 9. og 10. november begyndte Per Lysholts iPhone igen at lyse op.

'Hvad er din mail? Så sender jeg dig nogle dokumenter, der vil modbevise din fuldstændig ukritiske 'DR mikrofon holder journalistik', twitterboy – du gik efter breaking og glemte facta. Det er ynkeligt,' skriver Kristian Borregaard i en af sms'erne, som Per Lysholt har lagt op på Twitter.

“Jeg finder dig”



Café Hack-producer Kristian Borregaard begyndte i går nat at sende beskeder til mig igen. Programmet hedder i øvrigt nu “Dahl på Hack” og sender på FM-båndet hver søndag. https://t.co/6RjQeFsxO4 pic.twitter.com/ymeIlazliG — Per Lysholt (@perlysholt) November 10, 2019

Senere den aften skrev han de beskeder, som du kan se øverst i artiklen, hvor produceren altså ender med at skrive:

'Jeg finder dig.'

Per Lysholt har flere gange forsøgt at tale med Kristian Borregaard om både de hårde sms'er, men også beskyldningerne om journalistikken, men det er endnu ikke lykkedes.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kristian Borregaard, men han er ikke vendt tilbage på talrige henvendelser.

Journalisten har dog fået en kommentar fra den presseansvarlige, Henrik Sørensen, på radioprogrammet, og han udtaler:

»Jeg har forsøgt at få fat i Kristian, men kan ikke få fat i ham. Han er p.t. sygemeldt og i øjeblikket ude af forretningen her i en periode,« skriver Henrik Sørensen til mediet.