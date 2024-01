Som så mange andre var 19-årige Josephine Ulrich til fest med sine venner nytårsaften.

Men for hendes vedkommende fik den en brat afslutning – og det næste hun husker, er, at hun vågner op i en hospitalsseng klokken 11 næste dag.

Hvordan hun endte der, er helt slørret. Hun ved, at forbipasserende hjalp hende – og dem sidder hun tilbage med den største taknemmelighed over for.

»Det er jeg så glad for. At de hjalp mig. Det er jeg meget taknemmelig for,« siger Josephine.

I og med, at hun ikke husker noget fra nytårsnatten, tyede hun til sociale medier. På Facebook skrev hun onsdag et opslag om de detaljer, hun kunne huske fra natten i Aarhus, i håb om at finde sine redningshjælpere.

»Jeg tænkte, det kunne være rart at se de her mennesker. Se, hvem der har hjulpet. Og så synes jeg, det er vigtigt, at man siger tak, når man er kommet i bedring.«

Josephine gik sammen med sine veninder ind mod byen, da hun besluttede at tage hjem.

Men langsomt kunne hun mærke, at hendes ben ikke ville med. Hun gik derfor over til to piger, hun ikke kendte.

»Jeg faldt om, og de fik mig op igen. De prøvede at hjælpe mig tilbage til mine veninder, men min krop gav op. De fik lagt mig ned, og så kom to-tre drenge over og ringede efter en ambulance.«

Det er det sidste, hun husker. Formiddagen vågnede hun op på Skejby Sygehus og fik fortalt, at hun i løbet af natten havde været i livsfare.

Josephine er diabetiker, og måske var det det, sammen med en blanding af alkohol, der fik alt til at sortne. Måske var det ikke. Det ved hun ikke.

»Det var selvfølgelig ikke rart. Det var faktisk lidt urealistisk. Jeg havde det jo egentlig fint nok, så det er skræmmende, hvor hurtigt det gik.«

På hospitalet fik Josephine fortalt, at hun havde en GCS på 3, hvilket også står i hendes journal. GCS bruges til at bedømme bevidsthedsniveauet hos personer efter et traume eller med medicinske tilstande.

Man får testet øjne, det verbale og motorikken. Og så det giver til sidst en samlet sum mellem 3 og 15.

15 er bedst, 3 er værst. Og netop derfor priser hun sig lykkelig for, at forbipasserende slog til og hjalp. Nogle, hun siden har fundet på Facebook.

»De så mit opslag på Facebook og rakte ud. De skrev, at de håbede, jeg havde det godt. Og ellers skrev de, hvad der var sket.«

»To piger har skrevet, at de havde holdt øje med mig, da jeg forlod mine veninder. De kunne se, at noget var galt. Da jeg faldt om, fik de mig i aflåst sideleje og sikrede sig, at jeg trak vejret. En fyr og hans venner kom så over og ringede efter en ambulance.«

Om hun skal mødes med dem personligt, ved hun ikke.

»Det har jeg vi ikke lige snakket om. Men jeg synes bare, det var vigtigt for mig at stoppe op, tage sig tid.«

»Og sige tak.«