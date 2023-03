Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For lidt mere end et år siden udspillede en uhyggelig episode sig i Gentoftehallen, da Theo på 12 år faldt om med hjertestop.

Heldigvis var Josefine til stede og reagerede resolut.

Josefine, med efternavnene Schubart Haabegaard, var i gang med at varme op til en baskettræning 1. december 2021.

Pludselig kom to drenge løbende ind i hallen. Deres ven var faldet om i en hal ved siden, hvorfor de kaldte på en læge, skriver Røde Kors om sagen i en pressemeddelelse.

Josefine hørte de to drenges råb om hjælp og fulgte med.

Her fandt hun Theo Skovbro-Grønvall liggende livløs på gulvet. Hun reagerede hurtigt og udøvede hjertemassage, ligesom hun sørgede for, at der blev tilkaldt ambulance og en hjertestarter.

Dét reddede Theos liv.

»Jeg kunne bare se, at han var helt blå i hovedet, og så vidste jeg, at det var et hjertestop. Jeg råbte til min holdkammerat, at hun skulle løbe efter en hjertestarter, og så gik jeg i gang med hjertemassage,« siger hun.

Josefine har derfor fredag fået prisen som Årets Førstehjælper 2023.

»Josefine handlede resolut og bevarede roen midt i alt kaosset. Fordi hun handlede så hurtigt og var sikker i sin sag, fik Theo den nødvendige hjælp, der har gjort, at han har det godt i dag. Det er en meget beundringsværdig indsats,« siger Røde Kors’ generalsekretær, Anders Ladekarl, om baggrunden for, at det er Josefine, der har fået årets førstehjælpspris.

I en pressemeddelelsen fortæller Josefine, at der var en del tumult i hallen, og én sagde, at Theo formentlig havde fået et epileptisk anfald.

Josefine følte sig dog overbevist om, at der, korrekt, var tale om hjertestop.

»Josefine gjorde det helt rigtige. Hun fik lynhurtigt konstateret, at Theo ikke var ved bevidsthed og gik med det samme i gang med at yde hjerte-lunge-redning. Det er meget imponerende,« siger Anne Marie Sørensen, der er speciallæge i anæstesiologi for Aleris Hospitaler.

Udover prisen som Årets Førstehjælper 2023, modtager Josefine også 10.000 kroner.

Det er 32. gang, at prisen uddeles.