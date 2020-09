I 50 år har Finn Pedersen og konen Lillian nydt at sidde i udestuen i Stevnstrup og se solnedgangen og naturen, men det har Randers Kommune nu sat en stopper for. Der er nemlig blevet bygget en seks meter høj jordvold lige op ad parrets hus.

»Vores udestue er ved at være værdiløs, for vi kan ikke se ud. Vi er totalt indeklemt,« siger Finn Pedersen til TV2 Østjylland.

Volden er blevet bygget i forbindelse med et nyt boligbyggeri, hvor der skal bygges parcelhuse og erhvervslokaler tæt på Finn Pedersen. Her er voldens funktion at skærme det nye boligområde mod larm fra en jernbane, der ligger på den anden side af Finn Pedersens hus.

Og egentlig har Finn Pedersen ikke noget imod, at den lille by udvikler og udvider sig, men han synes, at det går ud over ham og konen.

Der bliver ikke tænkt på os, mener Finn Pedersen.

Det er Randers Kommune, der har godkendt byggeprojektets tegninger. I Udviklingsudvalget er Christian Brøns fra Venstre formand, og han var sidste år den første til at godkende de nye byggeplaner.

TV2 Østjylland har foreholdt ham Finn Pedersens fortælling, men til det svarer han, at kommunen i dette tilfælde har valgt at beskytte de nye boliger mod støj.

Han anerkender dog samtidig, at det kan have gener for parret.

Da projektet stadig var på tegnebrættet klagede Finn Pedersen og konen til Randers Kommune. Men de fik aldrig svar tilbage.

Ifølge Christian Brøns har kommunen rigtig nok behandlet en klage, men den gav ikke anledning til at ændre noget ved projektet.

Derfor sidder Finn og Lillian Pedersen nu fortvivlede tilbage. De kan ikke gøre mere. Derfor overvejer de nu at sælge huset. De er dog klar over, at det kan blive svært, for på grund af volden er huset faldet meget i værdi.