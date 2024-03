Fra tidligere at have flyttet sig ni meter i døgnet har jordskred ved Ølst bevæget sig én meter på fem dage.

Det enorme jordskred ved Nordic Waste i Ølst meldes stabiliseret, efter at Randers Kommune stoppede med jordkørslen for en uge siden.

Det fremgår af en nyhed på kommunens hjemmeside.

Kommunen skriver, at jordskreddet på nordsiden af stedet er gået i stå.

På sydsiden har skreddet bevæget sig én meter på fem dage.

- Der er lige nu ikke noget endegyldigt bud på, hvorfor jordskreddet er så stabilt, men vurderingen er, at det er lykkedes at få trukket meget vand ud af skredet, skriver kommunen.

Jordskreddet tog fart i december, og til at begynde med bevægede det sig med op til ni meter om dagen.

Det fik kommunen til at iværksætte en omfattende indsats for at sikre den nærliggende Alling Å og landsbyen Ølst mod at blive begravet under jordmasserne.

Lastbiler kørte jord væk i pendulfart, og i takt med at jord blev kørt væk, er skreddet blevet stabiliseret.

Fredag i sidste uge blev det på et ekstraordinært byrådsmøde meddelt, at kommunen stopper jordkørslen.

- Vi er så godt med, og jordskreddet har ikke nær den fart, det har haft. Det skifter lidt, alt efter hvor man måler henne.

- Men vi tør godt prøve noget nyt. Nemlig at stoppe med at grave jord af. Og så må vi se, hvordan det går, sagde direktør for udvikling, miljø og teknik i Randers Kommune Jens Heslop til Randers Amtsavis.

Selv om jordskreddet er stabiliseret, har Randers Kommune fortsat hænderne fulde med at pumpe og rense overfladevand.

- Overfladevandet er fortsat den største udfordring på skadestedet. Men der er ro på situationen, og der arbejdes med et ekstra bassin for at sikre, at der er rigeligt med kapacitet, skriver kommunen.

Problemet er, at en del af overfladevandet er blandet op med microfiller. Det er et restprodukt fra cementproduktion, som er blevet brugt til at stabilisere jordmasserne.

Vandet har en høj pH-værdi, som vil være ødelæggende for vandmiljøet, og derfor skal det renses.

Til det formål har kommunen opstillet et mobilt renseanlæg, og endnu et er på vej, skriver kommunen.

Nordic Waste blev erklæret konkurs 22. januar, og virksomheden har erklæret, at dets ansvarsforpligtelse i forhold til jordskreddet stopper som følge af konkursen.

Det er nu Randers Kommune, der står med ansvaret for at rydde op efter skreddet. Folketinget har dog afsat 205 millioner kroner til at dække udgifterne.

/ritzau/