Igen i år er det jordemødre, der kan bryste sig af at være Danmarks mest troværdige faggruppe - mens politikerne er nummer sjok. Det viser den årlige troværdighedsanalyse fra kommunikationsbureauet Radius. B.T. har talt med en af dem, der har et ben i begge lejre.

»Der er en generel stor tillid til offentlige erhverv, som løser de nære velfærdsopgaver. Den tillid er ikke blevet mindre over de seneste 10 år, hvor vi har gennemført troværdighedsanalysen. Og det er på trods af, at den offentlige sektor har gennemgået store forandringer,« siger Nicolaj Taudorf Andersen, seniorpartner og bestyrelsesformand hos Radius.

I undersøgelsen har 2.040 danskere i alderen 18-75 år vurderet 26 professioner på en skala fra 1 til 5. Her høster jordemødrene 4,15, mens politikere ender på 2,10. Igen i år domineres de øverste pladser af varme hænder såsom sygeplejersker og læger, mens journalister og bilforhandlere ligger nederst.

53-årige Grethe Saabye er en af de danskere, der både repræsenterer toppen og bunden i undersøgelsen. Ved siden af sit arbejde som jordemoder er hun nemlig medlem af Lejre Kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti.

Foto: Søren Skarby Vis mere Foto: Søren Skarby

»Som jordemoder er jeg vant til at agere meget troværdigt og tryghedsskabende, rolig og overvejet. Det handler om en stærk faglighed og om at være omhyggelig. Den troværdighed prøver jeg at udnytte som politiker,« siger hun.

Mens hun har været jordemoder siden 1990, debuterede hun i 2004 som kommunalpolitiker i den hedengangne Hvalsø Kommune. Ifølge Grethe Saabye kan man godt overføre noget fra jordemoderrollen til politikken.

»Jeg kan have meget svært ved, at folk kommer med mange kække bemærkninger eller fejer folk af. Jeg er vant til fra mit job, at man taler sig ind på hinanden,« siger hun, der sagtens kan få øje på lighederne mellem sine to roller.

»Jeg bruger mig selv rigtig meget begge steder. Som jordemoder er jeg i et næsten helligt intimt rum med et par, for hvem det er den største oplevelse i deres liv. Der er meget på spil, og det er der også i politik, hvor vi lige nu er i gang med budgettet. Forvaltningen præsenterer et sparekatalog for os, som vi spørger meget ind til. Vi overvejer rigtig meget, hvad der er det bedste at gøre,« siger hun.

Når politikerne får bundplaceringen i undersøgelsen, skyldes det ikke mindst mediernes dækning, mener Grethe Saabye.

»En dårlig omtale af en politiker ødelægger 10 gode,« siger hun - og det er der meget, der tyder på, hun har ret i.

For mens kun 12 procent husker en eller flere negative mediehistorier om jordemødre, husker 68 procent historier, der stiller kommunalpolitikere i et negativt lys.

Grethe Saabye mener, jordemødrene nyder stor respekt, fordi de er så tæt på patienterne.

»Vi er så meget ansigt til ansigt med de fødende. Jeg tror, folk holder sig tilbage med at kritisere os, fordi de godt ved, at vi sætter os selv rigtig meget i spil. Sommetider står vi otte timer ved siden af en gravid kvinde. Vi er nok dem i sundhedssektoren, der opholder sig længst tid sammen med patienterne,« siger Grethe Saabye.