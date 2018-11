Rigshospitalet lukker i december barselsafsnittet på Patienthotellet. Det får kritik fra Jordemoderforeningen.

På Rigshospitalet bliver nye mødre fra midten af december sendt hjem efter fire timer. Men for nogle førstegangsfødende er det vigtigt at have tilbuddet om at blive længere.

Det fortæller landsformand Lillian Bondo i Jordemoderforeningen.

- Det er et udtryk for, at der er en fortløbende sparetendens på området, som er bekymrende.

- Hvis man er utryg ved at gå hjem, skal man have en ret til at være under pasning i dagene efter, hvor man lige har lagt krop til en kæmpe begivenhed og ny borger, siger hun.

Ifølge DR Nyheder lukker Rigshospitalet barselsafsnittet på Patienthotellet. Alle fødsler uden komplikationer eller behov for pleje og behandling foregår ambulant.

Derfor skal man fremover forlade hospitalet senest fire timer efter fødslen. Førstegangsfødende tilbydes dog et hjemmebesøg på førstedagen efter fødslen.

- Nogle bliver overbevist om, at de skal hjem og er glade for det, og nogle bliver overbevist og kede af det.

- Det er den sidste gruppe, som vi skal have et tilbud til. Vi skal have et tilbud, så alle nybagte mødre og fædre er trygge ved deres nyfødte barn, siger Lillian Bondo.

Ifølge Jordemoderforeningen er tilbuddene til nybagte forældre forskellige, alt efter hvor i landet kvinderne føder.

Eksempelvis tilbyder Region Nordjylland alle førstegangsfødende indlæggelse i to-tre dage.

På regionshospitalerne i Herning og Holstebro er et projekt, hvor førstegangsfødende føder ambulant, men til gengæld får to hjemmebesøg. Det ser ifølge foreningen ud til at være en succes.

Lillian Bondo forklarer, at man ikke entydigt kan konkludere, om et tilbud er godt ved at se overordnet på tilbuddene, for det handler også om kvaliteten af dem.

- Det nytter ikke noget, at man siger, at man har barselspasning, hvis man så har en barselsafdeling med alt for lidt personale, siger hun.

/ritzau/