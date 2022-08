Lyt til artiklen

Forleden besvimede Jonathan Twisttmann og var væk i omkring et kvarter.

Da han vågnede, stod hans lejlighed i flammer – men det var kun takket være hans kat, at han igen kom til bevidsthed.

Det forklarer Jonathan til B.T. to dage efter den voldsomme hændelse, der skete i hans lejlighed i Glamsbjerg på Fyn.

Jonathan sad i sin kontorstol, da han fik et epileptisk anfald, hvilket betød, at han besvimede og faldt til jorden.

»Jeg kan ikke rigtig huske det,« forklarer han.

Jonathan er ramt både fysisk og psykisk efter branden. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Jonathan er ramt både fysisk og psykisk efter branden. Foto: PRIVATFOTO

Hvordan branden opstod, ved han derfor heller ikke med sikkerhed. Måske har han røget en cigaret, da det skete. Måske er der sket en form for kortslutning.

»Lige pludselig vågner jeg af, at min kat mjaver helt vildt på en måde, som jeg ikke har hørt før. Den var helt panisk, og hvis man har hørt en kat blive kørt ned, så skriger den helt vildt. Det var lyden af det. Og så drejede jeg hovedet og så flammerne,« siger han.

Ifølge Jonathan var det katten, der gjorde, han igen kom til bevidsthed, hvilket han også har fortalt i et interview med Fyens.

»Uden ham tror jeg ikke, jeg ville have været i live i dag.«

Derfra gik det stærkt. Jonathan hastede ud i køkkenet og hentede en spand vand, som han ville kaste på flammerne.

»Men flammerne var allerede blevet fire eller fem gange højere. Vandet rakte overhovedet ikke.«

Jonathan fik derfor ikke andre tanker, end at han måtte skynde sig ud. Med sin kat, Kejser, under armen.

»Jeg prøvede at kalde på ham, men han gemte sig bag en dør. Så jeg løb bare ned og sørgede for, at resten af opgangen kom ud. Der var så meget røg, at jeg ikke kunne se noget, så katten har løbet ud, uden jeg så det.«

Kejser er blevet væk efter branden. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Kejser er blevet væk efter branden. Foto: PRIVATFOTO

Ude på gaden havde en af Jonathans naboer allerede ringet efter hjælp. En ambulance ankom hurtigt, alt imens ruderne i lejligheden sprængtes. Selv blev Jonathan fragtet til hospitalet, da han var stærkt medtaget.

»Jeg fik at vide, at jeg havde omkring ti procent kulilte i blodet, og så har jeg fået flere forbrændinger i ansigtet.«

»Mentalt er jeg langt nede. Det er virkelig hårdt. Der var ikke noget i lejligheden, som ikke var forkullet. Alt blev taget af varmen,« siger Jonathan, efter han fik lov at komme op i lejligheden torsdag og se skaderne.

Og derfor står nu Jonathan med flere knuder i hverdagen.

Samtidig er Kejser stadig ikke fundet, efter den stak af i branden. Derfor kommer Jonathan med en bøn til borgere i og omkring Glamsbjerg om at holde øje, så han kan blive genforenet med katten.

Jonathan forklarer, at der allerede er flere, som mener at have set katten, der kan identificeres via øretatoveringen, STJ006. I mellemtiden venter genforeningen stadig.

Det står desuden klart, at han ikke kan vende hjem til lejligheden. Heldigvis har hjælpen allerede budt sig.

»Der er otte personer, som har tilbudt, at jeg kan sove på deres sofaer, så jeg er simpelthen så taknemmelig for mit netværk,« siger han.