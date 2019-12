Alle grinte. Undtagen Sofie Bruus Hansen. Hun korslagde armene og gled længere og længere ned i sit sæde.

På scenen stod Jonatan Spang og fremførte sit seneste show, ‘Typisk’.

»Overdriver forskerne ikke lidt? Hvad er problemet? Jeg har da stadig vand i vandhanen,« lød det fra den mangeårige komiker, der talte om klimakrisen.

Men det var ikke sjovt, mener Sofie Bruus Hansen, der til daglig studerer og er aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse. Derfor har hun skrevet et indlæg i Politiken.

Under overskriften ‘Jonatan Spang er for intelligent til at joke med noget så alvorligt som klimakrisen’ skriver hun, at komikeren med sin store platform bør være varsom.

‘De, som for det første har forstået alvoren af klimakrisen og for det andet har indflydelse via en stor platform med mange seere, lyttere eller følgere, har et særligt ansvar for at holde et skarpt blik på klimakrisen,’ skriver hun.

Hun mener ikke, Jonatan Spang lever op til sit ansvar, når han vælger at joke, som han gør.

Det er ikke, fordi klimakrisen skal holdes helt ude af komikkens verden. Jonatan Spang skal bare holde sig fra at negligere krisen. For det er skadeligt, mener hun.

Jonatan Spang lader dog ikke til at være enig. Han mener, at den studerende har misset pointen.

‘Min pointe i showet er netop, at den grønne omstilling ikke kan gennemføres, så længe vores politikere i populistisk skræk insisterer på, at det ikke må koste noget for danskerne. Og at pressen har et ensidigt fokus på, hvem alle forandringer er synd for,’ skriver han og fortsætter:

‘Jeg tror, vi to gerne vil noget af det samme.’

Han tilføjer, at de udpluk, som Sofie Bruus Hansen fremhæver i sit debatindlæg, ikke kan stå alene:

‘På sin egen meta-agtige måde viser det, hvor svært det er at lave satire, når nogle mennesker ser alle der, bevæger sig væk fra de talking-points, der bruges i deres ekkokammer, som fjender.’

Til B.T. fortæller Sofie Bruus Hansen, at hun er glad for, at hendes indlæg har været med til at skabe en debat om offentlige personers ansvar - og at indlægget fik Jonatan Spang til at tydeliggøre sin holdning.

At hun i første omgang skulle have misset pointen, køber hun dog ikke.

»Dem, der mener, at krisen bør tages alvorligt, og at politikerne bør handle, som jeg selv, kan se det som en god joke, der fremstiller absurditeten,« forklarer hun:

»Men for dem, det ikke tager det seriøst, kunne det ses som en legitimering af at gøre grin med Greta samt forskerne og ikke at tage klimakrisen seriøst, og det kunne dermed blive til vand på møllen for dem, som i forvejen negligerer krisen, dens konsekvenser og vores muligheder for at handle.«

Hun mener derfor, det er ærgerligt, når komikerens show ikke 100 procent er et udtryk for hans holdning:

'Hvis en fan som jeg, som ellers ønsker at tro på Jonatans gode hensigter, kan blive i tvivl om, hvordan det fortolkes, kan andre måske også. Og med sådan et vigtigt emne, mener jeg ikke, at der bør herske tvivl.'

B.T. ville gerne have haft en uddybende kommentar fra Jonatan Spang, men han holder i øjeblikket ferie har har derfor ikke yderligere til sagen.