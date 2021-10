»Hey! Der kommer en hund. Pas på!«

Meget aggressivt råber fodboldtræner Saleem Nanji til sine U17-spillere ved Sundby Idrætspark, da han pludselig ser en stor, løs hund løbe mod spillerne på banen under en fodboldtræning 19. oktober.

»Jeg råber: 'Der er ikke nogen ejer, hvor er ejeren henne',« fortæller Saleem Nanji til B.T.

Hunden løber direkte mod gruppen af spillere, hvorefter den angriber 15-årige Jonatan Ari Bragason.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Jeg tror først bare, den vil have bolden og lege lidt, så egentlig er jeg ikke bange. Det er sket før, at der er hunde på banen, der løber efter bolden,« fortæller Jonatan Ari Bragason til B.T. og fortsætter:

»Men den kommer i stedet spurtende direkte mod mig, hvor den går til angreb og får fat i låret på mig med dens hjørnetænder,« fortæller Jonatan Ari Bragason.

Han prøver at træde nogle skridt tilbage og få hunden til at falde til ro. Men hunden giver sig ikke.

Det er først da en af de andre spillere begynder at råbe og klappe, at hunden bliver distraheret til at stoppe.

Men episoden sluttede ikke her. I stedet vender hunden sig 180 grader og begynder at jagte de andre spillere.

»Jeg har spillet fodbold, siden jeg var syv år gammel, og jeg har aldrig løbet hurtigere, end jeg gjorde der,« siger Saleem Nanji.

Ifølge spillerne kom ejeren af hunden pludselig stille og roligt gående.

»Han spørger, om der er nogen, der er blevet bidt, hvortil vi svarer ja,« siger Saleem Nanji, der fortæller, at ejeren hurtigt tager hunden i snor, hvorefter han forsvinder.

»Jeg synes, det er en meget ubehagelig måde at tackle det på, og det er vildt uansvarligt,« fortæller Jonatan Ari Bragason.

Saleem Nanji beskriver episoden som 'meget ubehagelig', og han er uforstående overfor ejerens reaktion.

»Det var så vildt. Jeg tænke bare, hvad foregår der. At forsvinde på den måde, det har jeg absolut ingen respekt for. Det mindste man kunne gøre var at blive og sikre, at drengen var okay. Det andet er en meget sørgelig handling, som jeg slet ikke har ord for,« slår Saleem Nanji fast.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Jonatan er efter omstændighederne okay, men måtte en tur forbi Amager Hospital, hvor han er blevet syet, har fået stivkrampevaccination og penicillin.

Normalt er det yngre børn, der spiller på banerne ud mod hegnet, hvor hunden kom fra. Derfor kan Jonatan ikke lade være med at tænke på, hvad der kunne være sket, hvis hans lillesøster på fem år, havde været der.

»Det her kunne have gået helt galt. Normalt er det små børn, der spiller på den bane, hvor det skete. De ville ikke have nogen som helst chance mod sådan en stor hund,« siger han.

Han håber sammen med Saleem Nanji, at der vil sættes fokus på mere skiltning, ligesom folk fremover vil respektere idrætsparkens regler om, at hunde skal være i snor.

»Der er babybold, der er børn, unge, voksne og ældre, som opholder sig i idrætsparken for at holde sundheden og motionen ved lige. Det skal være trygt for alle at færdes i idrætsparker, og derfor er det ikke det smarteste sted at hunde færdes uden snor,« siger Saleem Nanji.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sundby Idrætspark, men det har indtil videre ikke været muligt. Men til KøbenhavnLIV udtaler Bjarne Fey, der er leder for Kultur S., som også dækker Sundby Idrætspark, i et skriftligt svar:

'Det gør os meget ondt, at en dreng er kommet til skade af et hundebid. Det har været en udfordring med løse hunde på Sundby Idrætspark i mange år, og vi arbejder løbende med udfordringen, der angår hundene. Vi vil fremover intensivere vores indsats og arbejde på at skabe en bedre dialog med hundeejerne. Derudover vil vi øge skiltningen vedrørende regler for hundeluftning.'