»Lige pludselig mærker jeg, at jeg er blevet ramt af et eller andet, og min første tanke var, at jeg var blevet spyttet på, for det var sådan, det føltes.«

Men det var bestemt ikke spyt, som 21-årige Jonas Kristensen sidste torsdag blev ramt af.

En historie, som TV 2 Nord som de første bragte.

Han var på vej hen til bussen efter en 12 timer lang vagt som chauffør. På vejen bemærkede han godt, at en mørk personbil kom imod ham, men det studsede han nu ikke over, for der kører så mange biler på den strækning i Nørresundby i Nordjylland.

Dét, som personen – eller personerne i bilen – havde ramt Jonas med, var ketchup.

»En af dem råbte ud af vinduet: »Så kom der ketchup«. Det er først der, jeg får kigget ned af mig selv og ser, hvor meget ketchup, jeg er blevet ramt af og ser. Det er helt oppe fra min højre skulder og ned til skridtet.«

»Jeg er så ikke den eneste, der er blevet ramt den aften. Der er tre andre, der også er blevet ramt, men det var af makrel i tomat. Så man kan sige, at jeg har været i den heldige ende. De tre andre er nok blevet ramt før mig, og så er de (personerne i bilen, red.) løbet tør for makrel, så jeg i stedet fik ketchuppen.«

Det er helt rigtigt, at der torsdag aften i Nørresundby var hele tre episoder på blot én time, hvor borgere fik kastet makrel i tomat på sig. En sag, som TV 2 Nord har dækket.

Selvom Jonas Kristensen i sin egen optik var 'heldig' med kun at få kastet ketchup på sig, er han klar i mælet.

»Det er virkelig ulækkert. Det stank af helvedes til.«

I første omgang har han ikke meldt det til politiet, da han hverken så biltype eller nummerpladen. Han har dog overvejet muligheden for at spørge en af de mange butikker, der løber langs vejen, om de har overvågning, der peger ud mod vejen, som måske kan hjælpe med at finde frem til bilen og personerne, der kastede ketchuppen.

Dem, der står bag det klamme kast, har han ikke meget til overs for.

»Jeg tænker, der er gået et eller andet galt på øverste etage, hvis man sidder en flok gutter og får ideen til at køre rundt og kaste klamme væsker på folk. Jeg kan ikke engang sætte mig ind i, hvordan man er kommet frem til den beslutning. Det er helt væk, at man gør den slags og ødelægger folks dag.«