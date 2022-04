Det var helt tilfældige omstændigheder, der gjorde, at Jonas Bonde Jensen i december 2019 befandt sig på samme sted på samme tidspunkt som en 15-årig dreng, der lå livløs på fortovet.

Jonas Bonde Jensen var ellers på date. Men da han og daten ankom til restauranten, var den fyldt – så gik de først den ene vej, hvor det blæste for meget, for til sidst at tage en omvej.

Og sådan endte Jonas Bonde Jensen på Strøget i Aarhus, hvor situationen hurtigt udviklede sig til noget helt andet, end han og daten havde forestillet sig.

»Vi kan se et lidt underligt syn, som vi først tror er en anholdelse, fordi en betjent knæler over en ung dreng. Da vi kommer tættere på, kan vi dog se, betjenten skal til at yde førstehjælp,« forklarer han om situationen.

Jonas Bonde Jensen når dog at tænke hurtigt.

»Jeg skynder mig at sætte mig ned og sige til betjenten, at jeg har gjort det før, og om jeg ikke skal tage over med hjertemassagen, så kan han puste. Og så fik jeg nogle af dem, der stod omkring til at løbe efter hjertestartere,« fortæller han.

Kort efter er den kun 15-årige dreng blevet hentet af en ambulance, og noget tid efter kredser Jonas Bonde Jensens tanker om, hvad der er sket med den unge dreng.

»Så tagger min ven mig pludselig på Facebook, hvor moderen til drengen har skrevet, og jeg får kontakt med hende. Hun takker for min indsats og skriver, at det hele er gået godt, og drengen overlevede,« fortæller Jonas Bonde Jensen.

»Det var forbandet heldigt, det skete lige der, hvor der var mennesker og hjertestartere i nærheden. Det har selvfølgelig sat sig i mig, men jeg tror næsten, det er værre, for dem der gik i chok og ikke fik gjort noget;« fortsætter han.

Det er dog ikke kun den 15-årige drengs mor, der nu har takket Jonas Bonde Madsen. Onsdag 20. april modtog han en dusør og et stort tak fra Østjyllands Politi.

»Da jeg så en besked om noget med 1000 kroner i min e-Boks, troede jeg først, jeg havde fået en bøde, og at jeg havde dummet mig,« griner Jonas Bonde Madsen, der dog blev glad for anerkendelsen.

»Det var jo en voldsom oplevelse, så det har virkelig været rart, at nogle betjente med ansvar og rang træder ind og siger, det er godt gået,« fortæller han.

Jonas Bonde Jensen arbejder som livredder, og han har derfor prøvet det før – han tror også, det er derfor, han kunne bevare roen.

»Og så tænker jeg, at jeg er blevet forskånet med den her episode. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvis han ikke havde klaret den. Det havde godt nok været svært at komme sig over. Det er selvfølgelig svært uanset,« siger Jonas Bonde Jensen og afslutter:

»Jeg tror, det svære i det er dobbeltheden i at være stolt over det, man har gjort, og så også være flov over, at man er stolt, fordi alle jo ville gøre, hvad de kunne i den situation. Derfor betyder anerkendelsen også meget.«

Jonas Bonde Jensen er ikke den eneste, der fik en dusør og en stor tak fra Østjyllands Politi.

I alt fik otte mennesker dusøren heriblandt to børn på henholdsvis 12 og 8 år.

De fik den for 7. marts 2020 at have fundet en menneskeskelet.

Pigerne, Frej og Siri, havde leget på en mark, da de fandt skelettet i et vandhul i Hjortshøj.

De gik efterfølgende hjem og tilkaldte deres mor, som ringede 112.

Fundet resulterede i, at politiet kort efter ankom til stedet og tog sig af fundet.

»Frej og Siri udviste både mod og overskud ved at forholde sig fattet, undgå at røre ved skelettet samt udtrykke sig klart og tydeligt i forbindelse med efterfølgende afhøring,« skriver Østjyllands Politi i forbindelse med dusøren.