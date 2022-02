En helt særlig dag for Jonas Thorup Langelund og hans iværksættervirksomhed Papirværk er lige om hjørnet.

Den 1. marts kan han nemlig – efter lige knap to år som iværksætter – trække den første løn ud til sig selv.

»Hvis jeg havde vidst, at der ville gå to år, før jeg kunne få min første løn, så tror jeg umiddelbart ikke, at jeg ville have sagt: 'Okay, så gør jeg det',« lyder det i dag ærligt fra Jonas Thorup Langelund.

Det her er fortællingen om at titulere sig selv som skraldemand og om at starte en virksomhed midt i en pandemi.

En virksomhed, som på den anden side nok heller ikke var blevet til noget uden corona.

»Corona var direkte årsag til, at det kunne udvikle sig. Jeg havde tiden til at teste og udvikle,« forklarer Jonas Thorup Langelund.

Og så er det historien om at få en god idé i det øjeblik, du dumper en flere hundrede sider lang rapport fra nogle af landets største konsulenthuse direkte ned i papirskraldespanden i printerrummet på din arbejdsplads.

»Jeg havde den her oplevelse i printerrummet. Og så tænkte jeg bare, at der må være et eller andet nyt produkt, man kan lave ud af det her,« fortæller Jonas Thorup Langelund.

Før corona lukkede Danmark og resten af verden ned, var Jonas Thorup Langelund ansat som konsulent på området for teknologi og digitalisering på UCL.

En opgave, der krævede, at han satte sig grundigt ind i en masse viden og teori, som han hentede i tykke rapporter. På print.

En stor del af papiraffaldet har Jonas Thorup Langelund samlet ind på sin ladcykel, som fungerer som virksomhedens skraldebil. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere En stor del af papiraffaldet har Jonas Thorup Langelund samlet ind på sin ladcykel, som fungerer som virksomhedens skraldebil. Foto: Ann-Sophie Holm

»Jeg printede rigtig meget. Og jeg så, hvordan mine kolleger printede rigtig meget. Vi sad på sådan et åbent kontor, og papirspandene bugnede,« forklarer Jonas Thorup Langelund.

Men i marts 2020 sendte coronavirus Jonas og kollegerne væk fra de åbne kontorlandskaber og hjem til onlinemøder og hjemmekontor.

»Jeg havde stort set ikke noget at lave efter klokken 16. Jeg kunne hygge mig med min kæreste og løbe en tur, men ellers kunne man ikke gøre andet.«

Efter to uger på hjemmekontoret tog Jonas Thorup Langelund derfor et smut forbi sin nedlukkede arbejdsplads.

»Jeg kørte ud og tømte papirspandene for at tage papiret med hjem,« fortæller han.

Hjemme i lejligheden blev papiraffaldet forvandlet til kort.

»Efter tre-fire måneders test og udvikling havde jeg tre produkter, som jeg var tilfreds med.«

Produkter, som han efterfølgende kørte rundt og viste frem til blomsterbutikker, specialforretninger og vinhandlere i Odense og Århus for at få dem til at forhandle det nu forvandlede papiraffald.

Kortene her er skabt af 100 procent papiraffald. Papirværk vil bekæmpe papirspild og inspirere til genanvendelse hos forbrugere og virksomheder. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere Kortene her er skabt af 100 procent papiraffald. Papirværk vil bekæmpe papirspild og inspirere til genanvendelse hos forbrugere og virksomheder. Foto: Ann-Sophie Holm

Virksomheden Papirværk var en realitet, og siden da er der bare kommet flere produkter og forretningsmodeller på hylderne.

Papirværk har i dag aftaler med blandt andet kommuner og virksomheder flere steder i landet. Aftalen er, at Jonas Thorup Langelund henter – eller får leveret – virksomhedens papiraffald.

Det laver han om til blandt andet kort, diplomer, certifikater og lignende, som virksomheden så bruger til eksempelvis at sende en hilsen til en kunde eller til at sælge videre til besøgende.

»Kommuner og virksomheder køber vores produkter og kan bruge det til at kommunikere, at de arbejder med cirkulær økonomi.«

Odense Zoo, SDU, Egeskov Slot og OB er nogle af de virksomheder, Papirværk leverer produkter til – produceret af deres eget affald.

»Der er noget superstærkt i det de steder, der har egne butikker. De afleverer papiraffald til os, vi laver det til produkter, som de køber af os og sælger videre til en dyrere pris.«

»De går fra at skulle betale penge for at komme af med affald til, at de kan tjene penge på det,« forklarer papirværkeren.

Omkring 12.000 produkter kom der ud fra Papirværks lokaler sidste år. Hver og et har enten Jonas Thorup Langelund eller hans nu tidligere medarbejder Hewin haft i hånden.

Skabt på en idé fra printerrummet på hans tidligere arbejdsplads, udviklet hjemme i hans lejlighed, og fremstillet i hånden i de rå lokaler, der tidligere har huset en slagter.

SDU, Middelfart Kommune og Odense Boldklub er nogle af dem, som Papirværk samarbejder med. Foto: Ann-Sophie Holm Vis mere SDU, Middelfart Kommune og Odense Boldklub er nogle af dem, som Papirværk samarbejder med. Foto: Ann-Sophie Holm

»Der er mange goder i et almindeligt job. Der er meget mere sikkerhed og kollegaskabet, der bare følger med, i et klassisk lønmodtagerjob,« siger Jonas Thorup Langelund og fortsætter:

»Men jeg har aldrig før prøvet at have så stærkt et drive for noget, jeg laver. Og at jeg så ovenikøbet kan leve af det og tjene penge på det. Der er intet af det sikre i det her iværksætteri – andet end noget så smukt som passionen og motivation for det, jeg gerne vil.«

Og lige om lidt vokser 'barnet' så igen.

Et nyt produkt slutter sig til familien, nemlig helt nye og unikke kunstplakater. Udviklet af den tidligere konsulent, der nu er skraldemand i egen virksomhed.

»Det er helt klart det, som driver det. Og så håber jeg, at lønnen på sigt også kan være der. En udmærket løn, feriepenge og pension.«

Den første af slagsen trækker han ud, når måneden er omme.