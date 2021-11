I Danmark kan de 5-11 årige snart forvente en invitation til coronavaccinen, og det glæder Jonas Mejlvang Kofoed, der har to drenge på syv og otte år.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i denne aldersgruppe bliver vaccineret mod coronavirus. Det kom frem på et pressemøde fredag.

I første omgang vil børnene få en mindre dosis af Pfizer-vaccinen, som de voksne har fået. Og det ser familien Kofod frem til.

For drengene Victor og William har nemlig muskelsvind - en sygdom, der langsomt nedbryder musklerne i kroppen, jo ældre man bliver. Og derfor ser drengenes forældre frem til at få lidt mere ro på hverdagen, når drengene nu kan få en coronavaccine.

»De har været i skole on og off. Vi vil derfor gerne have noget ro på som forældre,« fortæller drengenes far Jonas Mejlvang Kofoed og fortsætter:

»I øjeblikket er de hjemme på fjerde uge, fordi der har været smitte i deres klasser. De er de eneste, der er blevet sendt hjem grundet deres situation.«

Victor og William går i 1. og 2. klasse, og selvom der har været smitte på deres skole, bliver klasserne ikke sendt hjem. Børnene skal blot testes, men det er ikke nok for Victor og William.

»Vi har taget vores børn hjem ind til videre, også selvom der ikke har været nogen med muskelsvind, der har været hårdt ramt af coronavirus. Deres immunforsvar er normalt, men vi frygter for hostekraften, hvis virussen sætter sig på lungerne,« siger Jonas Mejlvang Kofoed.

Forældrene har gjort, hvad de kunne for at gøre hjemmelivet sjovt for børnene, men de glæder sig til, at børnene kan vende tilbage til en mere normal hverdag. Og det gør Victor og William også:

»Da de blev spurgt, om de ville vaccineres, råbte de »ja« i kor. Drengene vil gerne i skole igen. De har håndteret det hele fint og har haft glæde af hinanden.«

Havde I taget samme beslutning, hvis drengene ikke have muskelsvind?

»Det tror jeg. Vi ville klart overveje det,« lyder svaret fra Jonas Mejlvang Kofoed.