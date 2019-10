Hjemme hos Jon samler meget af børnenes billige legetøj støv. Andet er endt i skraldespanden.

»Jeg synes, at det er skrækkeligt, at man kan købe den slags gaver,« siger han.

Det er gaver, som er givet til til klassefødselsdage og af velmenende familie og venner. Ofte er det bare udueligt, billigt legetøj af dårlig kvalitet.

Med andre ord 'lortegaver', forklarer Jon Berg Kjellman. Børnene elsker legetøjet, men han vil helst være fri. Så nemt er det bare ikke.

Problemet er, at strømmen af gaver er svær at stoppe, når både svigermor og klassens forældre ikke er enige.

Gummidyr, milliarder af hoppebolde og farverige figurer i alle afskygninger fortsætter derfor med at hobe sig op på børneværelserne.

»Meget går i stykker, bare man tager det i hånden. Det er lavet til at ryge i skraldespanden, og der er ikke meget hjerte i de gaver,« fortæller Jon, der har to børn.

For godt og vel seks uger siden blev det for meget for familiefaren. På datterens forældremøde i 1. klasse ville han gøre noget ved problemet.

»Nu er det nok, tænkte jeg, og kiggede nærmere på, hvor mange gaver vi egentlig smider ud.«

Han havde på forhånd forberedt et regnestykke, som skulle overbevise de 20 forældre, der var mødt op på skolen. Det var hans fældende bevis.

I klassen er der 25 elever. Hvis hvert barn holder fødselsdag og bare inviterer halvdelen af klassen, så giver det 287,5 gaver om året. Gaver til omkring 30 kroner stykket, der giver børnene fem minutters fornøjelse for derefter at ende i legetøjskassen.

Det meste er lavet af plastik, som går op i røg i forbrændingen og er skidt for miljøet og klimaet. Det måtte rykke ved folks mening, mente Jon.

»Men det skete bare ikke,« siger han. »Folk var ikke klar til den diskussion.«

Jon er træt af alt det billige legetøj, som hans børn får til fødselsdage og i gaver af familie og venner. Hensigten er god, men kvaliteten holder ikke længe, og det er ikke godt for nogen. Især ikke klimaet og miljøet. Foto: Privatfoto Vis mere Jon er træt af alt det billige legetøj, som hans børn får til fødselsdage og i gaver af familie og venner. Hensigten er god, men kvaliteten holder ikke længe, og det er ikke godt for nogen. Især ikke klimaet og miljøet. Foto: Privatfoto

Enkelte forældre støttede ham, flere var meget afvisende og mente, at det er godt for børnene at lære at give og modtage gaver, mens de fleste blot var tavse.

Det endte med, at børnene skulle beslutte det. Tiden gik og mødet sluttede med, at man i klassen fortsatte med gaver til et lavt budget ligesom sidste år.

»Det var en varm kartoffel på mødet og faldt til jorden. En stor faliterklæring,« fortæller Jon, som dog ikke har givet op.

Han vil gerne gøre op med den brug og smid væk-kultur, som på landsplan ender ud i mange hundredtusinder stykker billigt legetøj hvert år.

Ét sted, hvor han kan tage kampen indtil næste forældremøde, er hjemme hos sig selv. Eller nærmere bestemt med sin svigermor.

»Jeg har haft samtalen med hende flere gange, og hun har svært med det, fordi hun får stor glæde ved at give gaverne til børnene,« forklarer Jon.

»Men hun burde hellere spare sammen og købe noget ordenligt eller bare en is for at være ærlig.«

For ofte tager han sig selv i at tænke; 'Hold da op noget lort', når han ser gaverne bliver pakket ud. Jons syv-årige datter og 11-årige søn forstår godt deres fars argumenter, men elsker samtidig gaverne. De kan derfor ikke lade være med at tage imod dem.

Af den grund mener han heller ikke, at det er børnenes ansvar at sige fra. Det er en voksenbeslutning, forklarer han.

For de familier, hvor budgettet måske ikke rækker til dyrere kvalitetsgaver, anbefaler Jon, at man gør ligesom han selv vil prøve ved næste børnefødselsdag.

Slå sig sammen med andre om én god gave i stedet for mange billige. Han har også skrevet et debatindlæg i Dagbladet Information, som han vil dele omkring sig. I håb op at sætte fokus på overforbrug, plastikforurening og rent ud sagt lortegaver.