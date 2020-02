»Jeg troede aldrig, at det ville give mig problemer at bo her,« siger 71-årige John Vergo.

I mere end to årtier har han boet i hus i den lille by Skrydstrup.

Han har holdt sin restgæld på et rimeligt niveau og gennem sit arbejdsliv spinket og sparet for at have lidt ekstra som pensionist.

Det ændrede sig alt sammen for John for fire år siden.

»De penge skulle forsøde min alderdom. Nu skal jeg bruge dem på at betale af på mit hus, som er blevet mindre værd,« fortæller han.

For ni år siden fik han sammen med sin kone vurderet deres hjem i forbindelse med en lånesag til 1,024 millioner kroner. Sidste år fik de lavet endnu en vurdering af bankens ejendomsmægler. Deres gule murstenshus var faldet 200.000 kroner i værdi, men den økonomiske mavepuster var kun det første slag.

For godt og vel tre måneder siden mistede John Vergo sin hustru. Kort efter fik han den samme ejendomsmægler til endnu en gang at vurdere huset for at være sikker på værdien, når han skulle udfylde formularen til skifteretten.

»Jeg kan se, at vi har vurderet det for ti måneder siden, men vi må nok sætte værdien ned til 750.000 kroner nu,« fortalte han John.

Foto: Byrd/Emma Laycock

Selve huset var ikke kommet i dårligere stand. Tværtimod. Men salgspriserne på huse i området var på det seneste raslet ned, forklarede ejendomsmægleren.

Spørger man John Vergo, så findes årsagen til det voldsomme prisdyk to hundrede meter væk.

Her ligger Flyvestation Skrydstrup, hvor de nyindkøbte F35-kampfly snart flytter ind. Man forudser, at støjniveauet vil stige i området, hvilket allerede nu har pustet til frygten for lavere ejendomsvurderingen hos de omkringliggende naboer. Regeringen vil gerne kompensere husejerne, men John Vergo klapper ikke i hænderne.

Snakken om situationen med de nye kampfly gør, at priserne ryger væsentligt ned. Jens Ejler Madsen, ejendomsmægler.

Staten har tilbudt hans 117 naboer tættest på flyvestationen og overflyvningerne - kaldet den røde zone - at opkøbe deres ejendomme. De godt og vel 1.500 andre husejere i den gule zone, hvor John bor, modtager i stedet en håndsrækning på 70.000 kroner skattefrit.

»Jeg synes ikke, at det er retfærdigt. Det bare et lille plaster på såret. Jeg kommer i bund og grund selv til at betale for det her problem,« siger han.

For selvom John ikke planlægger at sælge og flytte væk, så betyder værdiforringelsen, at hans hus nu er overbelånt. Han skal derfor bruge de penge, som han i årenes løb har lagt til side, på at nedsætte sin restgæld i huset. Det var ikke tilfældet, før de nye kampfly blev en realitet.

»Jeg har naboer, som frygter, at de ikke kan sælge deres hus. Andre er blevet nægtet lån på grund af deres placering. Alle tror, at de nye fly vil larme meget, og det er der ingen, som gider at bo i. Jeg håber, at det ikke bliver så slemt, så interessen og priserne går op igen om nogle år,« forklarer John Vergo.

Sagen kort Siden staten besluttede at udskifte de gamle F16-fly til F35-kampfly har diskussionen gået på, hvordan det vil påvirke nærområdet. Naboerne mener, at de vil blive ramt af øgede støjgener og forringelse af ejendomsværdien. Staten har besluttet at kompensere naboerne omkring flyvestationen baseret på en inddelling i gul og rød zone baseret på støjniveauet. Det er dog ikke en løsning, som borgerne i området er glade for. Men det er sådan, det bliver, lød det fra forsvarsministeren i slutningen af januar. Trine Bramsen mener ikke, at man er forpligtet til at erstatte borgerne. Hun kalder det for en rimelig model. Naboerne vil nu invitere forsvarsudvalget til Skrydstrup.

Hos den nærliggende ejendomsmægler, Danbolig Andersen & Partnere, bekræfter man, at husene er faldet i værdi.

»Snakken om situationen med de nye kampfly gør, at priserne ryger væsentligt ned. Køberne bruger det i handlen mod sælger,« siger Jens Ejler Madsen.

»De 70.000 kroner, som boligejere i den gule zone får, er ikke retfærdig. Mange vil miste meget mere.«

Med forbehold for forskelle i placering og husenes stand vurderer han, at ejendomme i den gule zone risikerer at miste mellem 15-40 procent af deres værdi.

De vil med andre ord blive svært omsættelige. En anden væsentlig faktor er, at staten opkøber husene i rød zone, som de formentlig sælger til en lav pris, hvilket vil presse priserne ned i området. Ligesom John Vergo, der er næstformand for Foreningen Flyvestation Skydstrups Naboer, mener ejendomsmægler Jens Ejler Madsen, at man burde finde en anden og mere fair løsning.

»Der burde være en graduering, hvor man tog udgangspunkt i hvert hus og lavede individuelle vurderinger. Det, med at lave en streg på kortet, fungerer ikke.«

Danmark har bestilt 27 nye F35-kampfly, hvoraf de første kommer i brug i Skydstrup fra 2023, hvor de vil lette og lande cirka to gange om dagen i hverdage.

Forsvaret har foretaget en demonstrationsflyvning på Skydstrup Flyvestation og lavet en støjtest, der viser, at de nye fly støjer 6 DB mere end de gamle.

Naboer i området har dog kritiseret støjtesten, da de ikke mener, at demonstrationsflyvning gav et retvisende billede.

B.T. har foreholdt Forsvarsministeriet Johns situation, og til det er svaret fra forsvarsminister Trine Bramsen (S):

»Der har fløjet F-16 i årtier i området. De flyver to gange dagligt fra mandag til fredag. De nye F-35-kampfly vil larme mere end de nuværende F-16-fly. Derfor har vi fra politisk hold haft et stort ønske om at kompensere naboerne, ellers ville vi jo ikke bruge 250 millioner kroner og kompensere ca. 1.600 boliger. Hvis vi lavede en model baseret på ejendomsværditab, ville den højst sandsynlig stille borgerne dårligere. Fordi den såkaldte naboretlige tålegrænse gør, at man vil skulle tage højde for, at der allerede i dag er støj fra F-16-fly.«