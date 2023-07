78-årige John Krarup har lige været i banken. Og det var bestemt ikke rart at se på hans konto.

»Der står allerede nu minus 700 kroner for juli på min konto, så jeg har ikke meget at rulle med. Jeg er en fattig pensionist,« siger han.

Pensionisten fra Lyngby var ellers så glad, da han tidligere i år fik besked i sin eBoks fra Energistyrelsen om, at han i juni kunne få varmecheck.

Men de 6.000 kroner i varmecheck har han indtil videre måtte se langt efter.

Varmecheck-kaos Siden den daværende S-regering i august begyndte at udbetale varmechecks på 6000 kroner, har der udspillet sig et rent kaos. 22. maj kom det frem, at 13.800 husstande ved en fejl havde fået udbetalt en varmecheck.

Fejlen betød, at der var blevet udbetalt cirka 83 millioner kroner for meget, fremgår det.

Det er også kommet frem, at Koldings borgmester Knud Erik Langhoff (K) har fået udbetalt varmecheck, selv om han slet ikke var berettiget til den.

Nu viser det sig, at udbetalingen af varmechecks i juni var ramt af »teknisk fejl«.

På grund af en »teknisk fejl«, har varmechecken nemlig ikke kunne blive udbetalt i juni.

»Udbetalingen i juni blev forsinket på grund af en teknisk udfordring i infrastrukturen, som betød, at udbetalingsfilen ikke kunne dannes,« skrev presserådgiver hos Energistyrelsen tirsdag i en mail.

Dermed er John Krarup havnet i samme situation som 73-årige Claus Nelstad, der også har fået udsat at få den varmecheck, Energistyrelsen ellers havde lovet ham.

'For John Krarup er det en rigtig trist nyhed, da han virkelig er afhængig af at få de 6.000 kroner, varmechecken byder på.

Claus Nelstad har heller ikke fået den varmecheck, han ellers var lovet i maj. Foto: Privat

Han betaler 10.000 kroner om måneden i husleje for sin pensionistbolig.

Og da hans kone gik bort for et år siden, er han alene om at betale huslejen.

Ud over huslejen skal John Krarup betale 7.500 kroner i år for at varme sin lejlighed op.

Faktisk har han så svært ved at betale sine varmeregning, at han har bedt om at få varmeregningen delt op, så den skal betales seks gange om året.

»Jeg er virkelig afhængig af at få den varmecheck,« siger han og tilføjer:

»De 6.000 kroner vil ikke kunne dække hele dette års varmeregning, men varmechecken vil være med til at gøre, at nogen af udgifterne kan betales.«

Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt meldte tirsdag ud, at han vil foreslå, at SVM-regeringen hæver varmechecken til et højere beløb, da der har været flere store problemer med udbetalingen.

Radikale Venstre kommer også med kritik af det varmecheck-kaos, der bare vokser og vokser, men partiet vil ikke støtte Messerschmidts forslag.

B.T. har bragt Messerschmidts forslag videre til klima- og energiminister Lars Aagaard (M), der har ansvar for Energistyrelsen, hvor seneste tekniske fejl er begået.

Men han er på ferie, og har derfor ikke nogen kommentarer, oplyser ministeriet.

Der er heller ikke nogen kommentarer fra energiordførerne hos regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

»Jeg vil da ikke sige nej tak til at varmechecken bliver højere. Men jeg har ærlig talt mistet troen på, at den nogensinde kommer ind på min konto,« siger John Krarup fra sin lejlighed, hvor der skal spares godt og grundigt, når han skal finde noget mad at putte i køleskabet.

Allerede tilbage i august sidste år var der store problemer med udbetalingen af varmechecken.

