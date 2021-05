Spændingsmesteren John le Carrés sidste roman udkommer den 14. oktober - cirka ti måneder efter hans død.

Den afdøde britiske forfatter John le Carrés sidste roman, "Silverview", udgives den 14. oktober - cirka ti måneder efter hans død. Han døde den 12. december 2020, men nåede at færdiggøre bogen inden.

- Det var en stor og glædelig overraskelse at blive ringet op af forfatterens agent med nyheden om, at der var en sidste ny John le Carré-roman, siger Cecilie Højmark, der er redaktør for oversat skønlitteratur på Gyldendal i en pressemeddelelse.

Spion- og thrillermesterens sidste bog udgives 60 år efter hans første roman, "Telefon til afdøde", som udkom i 1961. Og i det år hvor han ville have fyldt 90 år.

Den nye roman handler om Julian Lawndsley, der opgiver et prestigefyldt job i London, flytter til en lille engelsk kystby, og åbner en boghandel.

Men en aften, kort efter karriereskiftet, får Julian besøg. Edward, en polsk emigrant, der bor i det store hus i udkanten af byen, Silverview.

Han ved en hel del om Julians familie og er meget interesseret i hans boghandel.

En spionchef tilbage i London modtager et brev, som advarer om en faretruende lækage. Efterforskningen fører ham til den stille kystby

- I Silverview er det den autentiske le Carré, der fortæller endnu en fortættet, bidsk og lyrisk historie. Bogen søger efter den moderne hemmelige efterretningstjenestes sjæl. Det er en fremragende og passende sidste roman.

Det siger forfatterens yngste søn, Nick Cornwell, i en pressemeddelelse.

Cecilie Højmark har læst manuskriptet, og det var en rørende oplevelse at læse den store forfatters sidst ord, forklarer hun.

- Det er en historie, hvor man som læser straks fanges af hans særlige stemme, enestående fortælleevne og blik for mennesket i det politiske spil, siger hun.

Romanen "Silverview" er John le Carrés 26. bog.

Han er født David John Moore Cornwell, men skrev under pseudonymet John le Carré. Han fortalte i et interview i et fransk tv-show i 1989, at han ikke vidste hvor han fik navnet fra.

Han fortalte også, at da han skulle udgive sin debutroman, arbejdede han i udenrigstjenesten.

Nogen fortalte ham, at han skulle skrive under et pseudonym, og at det helst skulle være et simpelt engelsk navn. Han valgte så John le Carré.

/ritzau/