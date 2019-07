En ferie i Kroatien endte tragisk for ægteparret Lisbeth og John Graff fra Kolding.

Efter en vandretur og en tur i vandet faldt John Graff pludselig om, og desværre stod hans liv ikke til at redde.

Parret var netop kommet tilbage til deres ferielejlighed, da 55-årige John Graff faldt om, efter at en udposning ved hovedpulsåren bristede.

Han gik i koma og blev i al hast fløjet til Odense Universitetshospital med ambulancefly, men lægerne kunne intet gøre. John Graff kom aldrig igen til bevidsthed og døde mandag, blot 55 år gammel.

Det skriver JydskeVestkysten.

Familien er knust over hans alt for tidlige død.

'Det er umenneskeligt trist, men John Graff er ikke længere hos os. Alle, der kender John, ved, hvilket fantastisk menneske han var. Hele familien er knust over hans alt for tidlige bortgang. Hvil i fred John - du vil altid have en kæmpe plads i vores hjerter,' skriver John Graffs nærmeste familie på Facebook.

John Graff har en fortid i blandt andet Bauhaus, Bygma og Silvan, men startede ved årsskiftet sin egen virksomhed, Zfum, som importerede og udviklede inventar til butikskæder.

Han efterlader sig hustruen Lisbeth, børnene Tonni og Ricki og et barnebarn på to en halv måned.