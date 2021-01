68-årige John Miller har længe døjet med smerter fra skulderen og ned til fingrene.

Smerterne har været til stor gene, men i september 2020 fik han til sit held et godt råd af en fysioterapeut:

»Prøv at anskaffe dig en elektrisk akupunkturnål.«

Sådan en satte John sig til at finde, og de fleste steder på internettet lå den til omkring den nette sum af 2.000 kroner.

Men så fandt den 68-årige pensionist også akupunkturnålen på den kinesiske webshop Wish.com.

Dér kostede den 140 kroner.

»Jeg ved godt, at det er tvivlsomme produkter på Wish, men jeg tænkte 'hvad fanden'. Hvis den kun holder én gang, så har den jo nærmest betalt sig selv ind,« fortæller John i dag til B.T.

Da John var ved at gennemføre købet, fik han sig et 'ekstra tilbud'.

Kvit og frit kunne han få et såkaldt paracord-armbånd med, der er lavet til overlevelsesture, og som indeholder ildtænder, et kompas, en fløjte og en kniv.

I sin fritid er John selv et vildmarksmenneske og agerer hvert år guide på fisketure til amerikanske Alaska, så armbåndet ville da være fint til samlingen.

Det skulle dog vise sig at skabe flere problemer, end han i sin vildeste fantasi havde troet.

Der gik nemlig et par uger, før der lå en Wish-pakke i vestjydens postkasse, men den indeholdt kun akupunkturnålen.

Og et par dage efter lå der så et brev fra Told og Skat om, at John havde forsøgt at få et blankvåben ind i Danmark, og at det var en overtrædelse af knivlovgivningen.

Pensionisten greb knoglen med det samme.

»Jeg ringede og spurgte Told og Skat, hvad det nu var for noget. Og ja, de så det som et blankvåben, men helt ærligt. Det er en 'kniv' på halvanden centimeter, der har kostet én krone at lave, og som man bruger til at starte ild,« siger han.

John var frustreret, og den frustration forvandlede sig til vrede, da han et par dage senere modtog et brev fra politiet:

Et bødeforlæg på 1.000 kroner.

»'Fandeme nej', tænkte jeg. Et er, at armbåndet blev konfiskeret, men jeg gider kraftedeme ikke betale 1.000 kroner for, at jeg har takket ja til et gratis armbånd med et lille knivstykke. Hvad ligner det?« spørger John, der også har fortalt sin historie til JydskeVestkysten.

Derfor tog pensionisten fat i politiet, men de kunne ikke frafalde bøden, så den eneste mulighed var ikke at betale den, blive taget i retten og få annulleret den der med de rette argumenter.

Det skete så 9. december, da John sad med rank ryg i Retten i Esbjerg.

Forstår du Johns frustration?

Den 68-årige forsøgte at forklare, hvorfor det var uretfærdigt, at han skulle betale en bøde på 1.000 kroner for armbåndet, men ak.

Bøden blev forhøjet til 1.500 kroner, og hvis John ikke betalte, ville det blive til en fængselsstraf på seks dage.

Samtidig røg der en plet på pensionistens straffeattest.

»Jeg synes, det er uretfærdigt og latterligt. Jeg føler ikke, at man kan stille noget op som individ, medmindre man har penge til en dyr advokat, der kan hjælpe en i retten. Det kan da ikke være rigtigt, at jeg trykker ja til et sølle armbånd som gave, og så skal jeg igennem det her,« fortæller John, der i øvrigt afslører, at akupunkturnålen har virket helt perfekt.

Og det er ikke første gang, at B.T. beskriver sådan en sag.

Tilbage i 2018 handlede det om 80-årige Hans-Jørgen Kruse, der fik en bøde på 3.000 kroner og fratagelse af sit jagttegn, fordi han købte en såkaldt Counter Strike-kniv til sit barnebarn.