Den lille pige på halvandet år smiler og vinker til kameraet. Hun står med en gåvogn foran sig.

Ingen kunne dengang vide, at det ville blive det eneste og sidste billede af Johanne gående.

Ti år senere sidder 12-årige Johanne solidt placeret i en kørestol, som hun formentlig vil være bundet til resten af livet.

Måske bliver hun respiratorpatient. Med tiden mister hun måske også evnen til at synke og tale.

Første og eneste foto af Johanne gående. Foto: Privat.

»Hun er bange for at falde i søvn om aftenen, fordi hun frygter, at hun stopper med at trække vejret,« siger 43-årige Stinne Gommesen, mor til Johanne Gommesen.

Johanne lider af såkaldt spinal muskelatrofi (SMA). En sygdom, som medfører gradvis svind af musklerne.

Fremtiden kunne se helt anderledes ud for den 12-årige pige og andre børn, som B.T. tidligere har skrevet om.

Hvis bare de kunne få lov til at få medicinen, der er udviklet specifikt til netop deres sygdom. Den første og eneste medicin på markedet.

Johanne skal have hjælp til at komme ud og op i sin seng. Hun drømmer om at blive uafhængig af andre. Foto: Carsten Bundgaard.

Spinraza er ikke helbredende, men kan stoppe sygdomsudviklingen og i mange tilfælde hjælpe med at genvinde muskelkraft. Johanne har altså mulighed for at få det bedre, ligesom det for eksempel var tilfældet for toårige Merle, som fik medicinen i 2018.

Medicinrådet, der blandt andet udarbejder anbefalinger om nye lægemidler til regionerne, har dog afvist at godkende midlet til børn over seks år.

Derfor kan Johanne ikke få medicinen: I foråret 2017 godkendte den europæiske lægemiddelstyrelse (EMA) samt Lægemiddelstyrelsen i Danmark medicinen Spinraza.

Medicinens listepris er 3,72 mio kroner pr. patient det første år og 1,86 mio kroner årligt de efterfølgende år. Den pris, som regionerne reelt har forhandlet sig til, er dog hemmelig.

Det Danske Medicinråd har vurderet, at Spinraza på grund af den høje pris og den endnu sparsomme viden om effekten især hos ældre børn kun skal tilbydes som standardbehandling til en lille gruppe SMA-patienter.

Patienterne skal være under 24 måneder ved sygdomsdebut, og behandlingen skal igangsættes seneste fire år efter sygdomsdebut – i praksis gives medicinen altså kun som standardbehandling til patienter under seks år.

Havde Johanne boet i en lang række andre lande som f.eks. Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Tyrkiet, USA, England, Frankrig, Makedonien mv., ville Spinraza være en standardbehandling mod hendes sygdom.

Herhjemme har ca. 150 mennesker sygdommen.

Argumentet har indtil videre været, at dokumentationen for virkningen ikke er god nok i forhold til prisen.

Nye publicerede data om effekten af Spinraza fra medicinalvirksomheden Biogen betød, at Medicinrådet i sidste uge igen så på, om børn op til 18 år kan blive behandlet.

Johanne har ikke længere kræfter til at tage armenen over hovedet på grund af sin sygdom. Foto: Carsten Bundgaard.

Men på mødet afgjorde rådet, at de nye data ikke er tilstrækkelig dokumentation.

De vil have flere data, før de kan komme med en ny vurdering.

Medicinrådets udmelding fik Stinne Gommesen til at sætte sig til tasterne for endnu engang at appellere til sundhedsminister Magnus Heunicke.

I et åbent brev til ministeren spurgte hun, hvorfor hendes datter og andre med SMA ikke kan få tilbudt behandling med Spinraza, så de dermed har lige vilkår som andre lande, vi sammenligner os med.

Johanne og hendes mor, Stine Gommesen. Foto: Carsten Bundgaard.

»Jeg føler mig magtesløs. Vi er i en ulige kamp mod systemet,« siger moderen.

For hver dag ser hun Johanne få det værre, senest i forrige uge, hvor hendes datter i billedkunsttimen måtte opgive at male sin tegning færdig efter at have sat fire streger på papiret.

Hendes armmuskler ville ikke mere.

»Hun blev så ked af det. Hun er vant til at kunne tegne en hel tegning,« siger Stinne Gommesen.

Johanne ses her sammen med sine to søskende. De fejler ingenting. Foto: Carsten Bundgaard.

Moderens appel til sundhedsministeren er ikke blevet besvaret. Men i et skriftligt svar til B.T. lyder det:

»Medicinrådet har den 25. september besluttet at efterspørge flere data for effekt og bivirkninger af lægemidlet Spinraza. Det er vigtigt, at Medicinrådet er klar til at genbehandle ansøgninger, når der er ny dokumentation. Jeg kan kun bakke op om, at de faglige eksperter beder om den data, de vurderer er nødvendig,« skriver ministeren.

I en lang række europæiske lande, herunder Sverige, Norge, Finland, Tyskland, England, Frankrig og sågar Makedonien, er Spinraza dog allerede godkendt.

SMA - en sjælden sygdom Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig nervesygdom, som medfører svind af musklerne. Det skyldes, at celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder. SMA opdeles i tre kategorier afhængig af sygdomsdebut. SMA type I: Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat.

Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat. SMA type II :Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene, og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.

:Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene, og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person. SMA type III: Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

»Vi har da overvejet at flytte til et andet land, men det kan da ikke passe, at vi skal flytte. Der må snart være nogen, der tager ansvar. Uden medicin vil Johanne kun få brug for mere hjælp, og det er også dyrt for samfundet,« siger Stinne Gommesen.

Johanne sammen med mor, far og lillesøster. Foto: Carsten Bundgaard.

Hun forstår ikke, hvorfor Medicinrådet efterspørger flere data og andre data end resten af de lande, der allerede har godkendt Spinraza.

Medicinrådets formænd, Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen, har ikke ønsket at stille op til interview grundet travlhed.

Medicinrådet godkender behandlinger Før et lægemiddel kan blive en standardbehandling på de danske sygehuse, skal det igennem Medicinrådet.

Det uafhængige medicinråd vurderer den nye medicin i forhold til effekt, eksisterende behandling og pris, før de eventuelt godkender.

Dermed kan Medicinrådet afvise et lægemiddel, hvis der ikke er et rimeligt forhold mellem den dokumenterede effekt og den pris, som medicinalvirksomheden forlanger.

Men de skriver i en mail til B.T., at de ‘løbende søger at skabe et overblik over, hvor data kan indsamles fra, herunder hvem der kan levere’.

»Desværre er der nogle gange stor forskel på, hvad der videnskabeligt kan dokumenteres - og de beskrivelser af et nyt lægemiddels effekt, der tegner sig i medierne. Det gælder eksempelvis Spinraza. Det er i dag ikke dokumenteret, at Spinraza virker for andre patientgrupper end dem, der allerede i dag tilbydes det,« skriver de.