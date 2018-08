'En loyal ven' og 'en genial kunstner'. Teolog og forfatter Johannes Møllehave er rig på rørende ord, når han skal mindes sin gode ven og kollega Benny Andersen, der torsdag eftermiddag afgik ved døden.

»Han var en fantastisk ven. En loyal ven. Utrolig loyal. Vi har aldrig været oppe at skændes, selvom vi kunne være uenige,« fortæller 81-årige Johannes Møllehave til B.T.

Johannes Møllehave og Benny Andersen har gennem mange årtier haft et hjerteligt venskab, men i den brede befolkning er makkerparret nok mere kendt for samtalebogen 'Det skal mærkes at vi lever'. En tid, som Johannes Møllehave ser tilbage på med glæde i sindet:

Benny Andersen afgik ved døden torsdag ved middagstid. Han har i mange år haft et godt venskab med teologen Johannes Møllehave. Her ses de to sammen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Benny Andersen afgik ved døden torsdag ved middagstid. Han har i mange år haft et godt venskab med teologen Johannes Møllehave. Her ses de to sammen. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi havde en dejlig tid, da vi rejste ned til Kreta sammen og lavede bogen,« fortæller han.

Fakta Blå bog: Benny Andersen Navn: Benny Andersen.

Alder: 88 år.

Fødested: Vangede, 1929.

Nationalitet: Dansk.

Uddannelse: Studentereksamen.

Karriere: Forfatter, digter, lyriker.

Civilstand: Gift med juristen Elisabeth Ehmer.

Bopæl: Sorgenfri. Kilde: Ritzau

Torsdag mistede Johannes Møllehave så sin gode ven, men selvom sorgen selvfølgelig bevæger sig rundt i teologens krop, befinder han sig ikke i en choktilstand. Præsten besøgte nemlig Benny Andersen tidligere på ugen, og allerede der var han efter Johannes Møllehaves udsagn »meget svag«.

Benny Andersen efterlader sig både digtsamlinger, noveller, romaner og børnebøger, som har gjort ham til den mest læste og sungne danske lyriker.

Det er svært at finde danskere, der ikke er vokset op med børneserien 'Snøvsen', og det er da også hans tæft for gode børnefortællinger, som Johannes Møllehave fremhæver:

»Han var en genial kunstner med en svaghed for børn. Han samlede alt, hvad børn sagde, og det elsker jeg. Og så havde han jo også det her med sproget. Ingen andre kunne finde på at skrive, hvad han skrev. 'Barndommens land - tidens mælketand' er jo genialt. Jeg elsker det,« fortæller Johannes Møllehave.

Johannes Møllehave fortæller desuden, at det litterære makkerpar holdt venskabet ved lige til det allersidste, og at han sørgede for i hvert fald at se Benny Andersen en gang om måneden.