To gange om ugen kører Johannes Kirk fra den lille vestjyske by Velling varer ud til arresten i Ringkøbing. Men tirsdag var turen noget anderledes, end den plejer at være.

»Da jeg kom ud med varerne, så skulle de jo lige undersøge dem, og det er der, de finder det,« siger Johannes Kirk til B.T.

I de seks bøtter med græsk yoghurt, han havde med, var der nemlig gemt små poser med euforiserende piller.

»Man kan løfte låget og sætte det på igen, uden det kan ses. De havde prikket et lille hul i folien under det, og så havde de puttet poserne ned igennem hullet,« forklarer Johannes Kirk, der arbejder i Min Købmand i Velling, hvor varerne også kom fra.

Det var fundet af to mobiltelefoner, som gav betjentene i arresten anledning til at mistænke Johannes Kirks leverance for ikke bare at være varer til køkkenet.

Om de også er smuglet med i hans levering på et tidspunkt, det ved Johannes Kirk ikke.

»Det er nok med de mobiltelefoner, de har aftalt med nogen, at de skulle putte det i bøtterne,« siger han.

Ringkøbing-Skjern Dagblad, der også har fortalt historien om Johannes Kirk, som ufrivilligt blev narkosmugler, skriver, at det ikke er første gang, at indsatte i landets arresthuse skaffer leverancer udefra.

September sidste år forsøgte to unge mænd for eksempel at kaste vandballoner med hash ind til fangerne i arresten i Esbjerg.

Lailah Andersen, der er bestyrer i Min Købmand i Velling, fortæller til avisen, at der var var stoffer for omkring 2.000 kroner i den bøtte, som betjentenes narkohunde reagerede på.

»Vi har set to mænd komme ind i butikken og stå meget længe ved den græske yoghurt,« fortæller Johannes Kirk.

Dem vil ham og Lailah Andersen holde et ekstra øje på, hvis de ser dem igen. Han forklarer, at de formentlig har talt, hvor mange bøtter der var. For bestillingen lød på seks, og det var det samme antal, de havde stående i butikken den dag.

»Vi er heldigvis ikke mistænkt. De kender os jo, jeg leverer til arresten to gange om ugen,« siger Johannes Kirk og fortsætter med et lille grin:

»Men vi kan da sige nu, at vi er den købmand i landet med det største udvalg.«