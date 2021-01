Johanne Schmidt-Nielsen har delt en glædelig nyhed på Instagram.

Her skriver hun, at hun er gravid, og det vil bringe børneflokken derhjemme op på fire. Hun tilføjer, at fødslen bliver i begyndelsen af sommeren, hvis alt går efter planen.

36-årige Johanne Schmidt-Nielsen arbejder lige nu som generalsekretær hos Red Barnet.

Organisationen har eksisteret i 75 år, og det er første gang, at en generalsekretær skal på barsel. Hun understreger dog, at der er fundet en god løsning.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Johanne Schmidt-Nielsen (@johanneschmidtnielsen)

'Hvis alt går, som det skal, får Casper og jeg en lille dreng i starten af juni. Den samlede børneflok kommer dermed op på fire – vi glæder os. Det er første gang i Red Barnets 75 år lange historie, at en generalsekretær går på barsel, så der er ingen standardprocedure at følge', skriver hun blandt andet på det sociale medie, inden hun fortsætter:

'Men vi har fundet en rigtig god løsning, hvor vores nuværende vicegeneral, Roger Hearn, overtager rollen som generalsekretær – og hvor vores chef for politik, Janne Tynell, bliver talsperson og lægger den eksterne linje i tæt samarbejde med øvrige kolleger og selvfølgelig bestyrelsen.'

Selv om Johanne Schmidt-Nielsen vil være på sidelinjen i nogle måneder, så skriver hun afsluttende, at hun regner med at kunne deltage i nogle af organisationens arrangementer.

'Og selv om jeg er på barsel, satser jeg stærkt på, at jeg f.eks. kan deltage i vores landsmøde i efteråret, hvor alle vores seje frivillige skal fejres. God weekend.'

Den lykkelige nyhed skaber glæde blandt hendes følgere på Instagram. Her har mere end 3.000 'liket' billedet, mens mange ligeledes har kommenteret med et tillykke.

Johanne Schmidt-Nielsen har tidlligere fungeret som politisk ordfører for Enhedslisten i Danmark.