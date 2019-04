Den tidligere politiske ordfører for Enhedslisten, Johanne Schmidt-Nielsen, bliver ny generalsekretær i Red Barnet.

'Johanne Schmidt-Nielsen er en markant profil, som vi har valgt i et stærkt felt. Hun har været en markant stemme på Christiansborg, er en naturlig og karismatisk leder og en stærk kommunikator,' skriver formand for Red Barnet Lars Svenning Andersen og fortsætter:

'Vi har store forventninger til samarbejdet med Johanne Schmidt-Nielsen, og jeg er sikker på, at hun er den helt rigtige til at styrke Red Barnets position og løfte vores nye og ambitiøse strategi,' skriver Red Barnets formand.

Hun overtager posten efter Jonas Keiding Lindholm, som fratrådte stillingen tilbage i december.

Johanne Schmidt-Nielsen har samlet siddet 12 år i Folketinget for Enhedslisten, hvor hun i en periode også var partiets politiske ordfører, inden den post gik til Pernille Skipper.

'Der findes simpelthen ikke en vigtigere sag end Red Barnets. Nemlig at alle børn skal have det godt. Alt for mange børn lever liv, som slet ikke er for børn.'

'Herhjemme stiger børnefattigdommen, børnene på Sjælsmark risikerer at blive mærket for livet, psykisk mistrivsel er uhyggeligt udbredt, og mobning er desværre hverdag for mange både i skolegården og på sociale medier,' skriver Johanne Schmidt-Nielsen i pressemeddelelsen.

Johanne Schmidt-Nielsen kan se frem til en klækkelig løn.

Hun får ifølge Red Barnets egen hjemmeside 73.400 kroner brutto og derudover en pension på 17,1 pct. og et fast månedligt kørselstillæg.

Jonas Keiding Lindholm stoppede, da hans personlige ledelsesstil ifølge Red Barnet 'ikke matcher de værdier, som Red Barnet ønsker at stå for.'

Fratrædelsen var meget opsigtsvækkende, og formanden for Red Barnet, Lars Svenning Andersen, pegede på, at den blandt andet skyldtes, at Jonas Keiding Lindholm havde været for hård og derfor drevet medarbejderne for hårdt.

Schmidt-Nielsen stopper som folketingspolitiker i Enhedslisten, hvor hun indtil nu har været indfødsrets- og integrationsordfører.