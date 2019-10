»Jeg havde forestillet mig, at det var sådan, det ville ende. For ikke at blive skuffet.«

18-årige Johan Lauritsen modtog i sidste uge nyheden om, at han og andre børn over seks år med den muskelsvindslignende sygdom spinal muskelatrofi (SMA) endnu en gang ikke får lov at prøve den første og eneste medicin, Spinraza, til at behandle deres sygdom med.

B.T. har i en række artikler afdækket, hvordan flere familier kæmper for at få medicinen til deres børn.

Medicinen er af flere omgange blevet vurderet af Medicinrådet. Forklaringen har hele tiden lydt, at dokumentationen for virkningen ikke var god nok i forhold til prisen, der årligt lyder på omkring to millioner kr. pr. barn.

Johan Lauritsens store passion er at spille musik – det er dog ikke alle fingre, han kan bruge. Med den ny medicin vil det måske blive muligt at bruge alle fingre. Foto: Mikkel Berg Pedersen

I foråret 2018 gjorde man dog en undtagelse for børn under seks år.

Igen i sidste uge skulle rådet så på baggrund af en række nye data vurdere medicinen for børn op til 18 år. Men budskabet var nedslående: Dokumentationen var endnu engang ikke solid nok.

»Jeg hørte på et tidspunkt et rådsmedlem sige, at hvis patienterne kom op og gå på grund af medicinen, så var det interessant. Men hvis det først er interessant, når jeg kan gå, og ikke når jeg kan kramme min kæreste eller spille klaver, så har vi et problem. For så betyder det, at der ikke bliver taget højde for forbedret livskvalitet.«

SMA - en sjælden sygdom Spinal muskelatrofi (SMA) er en arvelig nervesygdom, som medfører svind af musklerne, fordi de celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder. SMA opdeles i tre kategorier afhængig af sygdomsdebut. SMA type I :Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat.

:Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat. SMA type II :Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.

:Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person. SMA type III: Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

Johan Lauritsen fylder 19 år til marts næste år. Det betyder, at han formentlig når at blive for gammel til at få lov til at prøve medicinen, hvis Medicinrådet på et tidspunkt godkender den.

Johan Lauritsen drømmer om at kunne kramme sin kæreste. Det er svært for ham i dag, da han ikke kan løfte armene over hovedet. Foto: Mikkel Berg Pedersen

»Jeg er da utrolig træt af, at jeg ikke når at få medicinen, fordi jeg så igen er for gammel,« siger Johan Lauritsen, der tidligere har medvirket i en artikel i B.T.

Han har overvejet at flytte til andre europæiske lande, hvor medicinen er godkendt. Men han føler også, at han har et ansvar ‘for at blive og kæmpe’.

Medicinrådet godkender behandlinger Før et lægemiddel kan blive en standardbehandling på de danske sygehuse, skal det igennem Medicinrådet.

Det uafhængige medicinråd vurderer den nye medicin i forhold til effekt, eksisterende behandling og pris, før de eventuelt godkender.

Dermed kan Medicinrådet afvise et lægemiddel, hvis der ikke er et rimeligt forhold mellem den dokumenterede effekt og den pris, som medicinalvirksomheden forlanger.

Medicinrådet uddyber i en mail til B.T., hvorfor medicinen ikke kan gives til andre end børn op til seks år.

»Desværre er der nogle gange stor forskel på, hvad der videnskabeligt kan dokumenteres - og de beskrivelser af et nyt lægemiddels effekt, der tegner sig i medierne. Det gælder eksempelvis Spinraza. Det er i dag ikke dokumenteret, at Spinraza virker for andre patientgrupper end dem, der allerede i dag tilbydes det,« skriver de.