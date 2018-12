Du kender ham måske bedst med en omvendt kasket på hovedet og en mikrofon i hånden. Joey Moe slog igennem med sangen ‘Yo-Yo’ i 2009 og har siden tryllet flere hits frem med sine ord.

Men nu er det ikke længere kun ord, han tryller med.

Mikrofonen er nemlig blevet skiftet ud med en pensel, og det er ikke hvad som helst, den 33-årige sanger har kastet sig over.

En af Arne Jacobsens klassikere, ‘Syveren’, har fået en make-over af popstjernen, der kreativt har dekoreret den med penselstrøg og en tekst bag på stolelænet.

‘Play on playa’, står der skrevet med sort sprittusch bag på den mørkegrønne stol.

Og det er ikke bare for sjov, den dansk-hawaiianske sanger har valgt at give sig i kast med tuscherne og malingen.

Han har dekoreret stolen til fordel for ‘Legeheltene’, som er et initiativ fra Børneulykkesfonden, der arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for indlagte børn. Hele beløbet går ubeskåret hertil.

Stolen er lige nu - og indtil fredag formiddag - mulig at byde på hos Lauritz.com.

Der har torsdag aften været 46 bud på stolen, hvor det næste bud ligger på 6200 kroner.

Og som Joey Moe skriver på sin Facebook-profil, er der er et budskab bag, når han har valgt at dekorere lige netop en stol:

‘Budskabet handler om at trække stolen ud og lade musikken (som i overført betydning er arbejdet) få et BREAK. Pauseknappen har vi alle... Men det er ikke alle, der bruger den!’