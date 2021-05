Der er både stolthed og godt humør at spore hos Jørn Balch Christensen fra Nykøbing Mors, når han taler om sit iværksættereventyr Myresand ApS.

I en alder af 73 år var planen ellers, at han skulle nyde sit otium i ro og mag sammen med konen, men sådan skulle det ikke være. En idé slog rod ud fra hverdagens problemer.

Parret havde nemlig fået en del myrer i deres hus, og det skulle vise sig at blive starten på en helt ny forretning for den pensionerede bankmand.

»Det var lige godt pokkers med alle de myrer. Jeg prøvede alle mulige forskellige præparater, men det hjalp ikke - det være sig både gift og gamle husråd,« siger han til B.T.

Jørn Balch Christensen gav sig i kast med en omfattende research, hvor han prøvede alle de gængse råd af, men til ingen verdens nytte.

»Til sidst tog jeg ud til Vesterhavet og samlede sand ind, siede det derhjemme og hældte det i hullerne mellem fliserne. Det hjalp lidt mere end det andet, og samtidig var det en løsning, som ikke krævede gift,« siger den myrerflittige iværksætter.

På en af sine gåture i Ejerslev Molergrav undrede Christensen sig over, at der ikke var en eneste myre at se. Det fik ham til at afprøve det ekstra fine sand, hvilket blev en stor succes.

»Det stod klart, at det skulle være meget fint og tørt sand, og så skulle det være helt runde sandkorn. Derfor er det endt med, at det er sand, der er suget op fra havbunden og har en helt speciel diameter, vi bruger,« siger Jørn Balch Christensen og forklarer, at myrerne af en eller anden grund ikke kan fordrage at færdes på den type sand.

Men hvad med al den tid, som skulle være brugt på afslapning? Den savner Jørn ikke nødvendigvis.

»Min kone synes godt nok, at jeg har lidt at beskæftige mig med, men hun bakker fuldstændig op. Også selvom det er lidt usædvanligt at lave sådan noget, når man er 73 år,« siger den glade 'pensionist'.

Opfinderen havde ikke behov for selv at stå på distributionen, så det tager et andet firma sig af.

Han fortæller dog, at man i det seneste regnskabsår har solgt 15.000 pakker myrersand, og at man forventer at sælge på det tyske marked det kommende år.

»Når man er tidligere bankmand, vil man jo gerne se lønsomhed i det,« griner 73-årige Jørn Balch Christensen.