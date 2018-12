Den danske forretningsmand og tæppekonge Jørn E. Jensen, der en overgang var en af Danmarks rigeste, er gået bort.

Juleaften sov 'Tæppe-Jensen', som han blev kaldt, ind i en alder af 92 år.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis. B.T. har været i kontakt med hans ene datter - Ninette Funder Jensen - som bekræfter det.

'Min elskede mand, vores elskede far, svigerfar, morfar og farfar. Du vil altid være i vores hjerter', lyder det i en dødsannonce, som er forfattet af hans hustru - Jytte - og resten af familien.

Jørn E. Jensen blev 92 år. Foto: Privatfoto Vis mere Jørn E. Jensen blev 92 år. Foto: Privatfoto

Jørn E. Jensen kom til verden den 14. oktober 1926 og voksede op som et fattigt københavnerbarn.

Som teenager kom han i lære som handels- og kontorassistent på en bomuldsfabrik, og det - han lærte der - blev byggestenene til tæppeimperiet 'Tæppeland', som han senere stiftede, hvilket førte til, at han i folkemunde blot blev kaldt 'Tæppe-Jensen'.

Startskuddet til det store tæppeeventyr lød dog først i 1950, da han vendte hjem efter at have rejst rundt for at opleve verden efter krigen.

Der fik han job hos en tæppehandler i Bredgade i København.

»Da jeg havde været der i et års tid, tænkte jeg: 'Hvis de kan sælge tæpper, så kan du sgu også'. Og så åbnede jeg min egen forretning i Istedgade, hvor jeg betalte 50 kr. om måneden i leje,« har Jørn E. Jensen tidligere fortalt til B.T.

Forretningen blev hurtigt en succes, og i 1964 ejede han 25 tæppeforretninger i hele landet.

Det førte til, at han i 1969 åbnede Danmarks første supermarked for tæpper. Butikken blev placeret i Albertslund og fik navnet 'Tæppeland'.

Den blev ligeledes hurtigt en succes, og konceptet blev udvidet til resten af landet - og til udlandet.

ARKIVFOTO af Jørn E. Jensen, der stiftede tæppekoncernen Tæppeland. Foto: ULRIK JANTZEN Vis mere ARKIVFOTO af Jørn E. Jensen, der stiftede tæppekoncernen Tæppeland. Foto: ULRIK JANTZEN

Storhedstiden for hans tæppeimperium var 1980’erne og 90’erne, hvor han havde mere end 300 butikker. På det tidspunkt blev Jørn E. Jensens egen formue vurderet til knap en milliard kroner, og han var derfor blandt Danmarks rigeste mænd.

Siden opstod der dog store problemer, og efter flere konkurser var det helt slut for Tæppe-Jensens livsværk i 2014.

I en mindetekst, som hans familie har forfattet, oplyses det, at Jørn E. Jensen nød at bruge sin fritid på gården, Espeagergård i Frederikssund, samt på godset Orebjerg i Hornsherred, hvor han 'ivrigt fulgte med i både malkekvæg og agerbrug'.

'Hustruen Jytte var hans trofaste følgesvend gennem hele deres fantastiske liv', skriver familien i teksten, som B.T. har fået tilsendt.

Lige til det sidste var han en aktiv herre.

'Han sov roligt ind efter kort tids sygdom omgivet af hele sin store familie', oplyser familien.

Jørn E. Jensen efterlader sig hustruen Jytte, samt fem børn og 19 børnebørn.

Af dødsannoncen fremgår det, at hans begravelse vil finde sted i stilhed.