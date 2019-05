Direktør Jørgen Ramskov forlader Radio24syv og bliver direktør i Producentforeningen.

Det skriver han i en e-mail til stationens ansatte, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Jobskiftet sker i kølvandet på det nye udbud af FM4-kanalen, som Radio24syv sender på. Her kræves det, at stationen placeres 110 km væk fra København, hvilket gør, at Berlingske Media og People Group, der ejer Radio24syv ikke er interesseret i at drive kanalen videre.

Siden har det været drøftet, om stationen kunne fortsætte som DAB- og internetbaseret kanal. Det er endnu ikke afklaret.

Der er en tid for alting, og min tid til at rykke videre er kommet. Jørgen Ramskov, direktør, Radio24syv

Men det bliver altså ikke med Ramskov ved roret.

»Jeg håber og tror, det lykkes at finde en løsning, så Radio24syv fortsætter, men jeg fortsætter ikke. Der er en tid for alting, og min tid til at rykke videre er kommet,« skriver Jørgen Ramskov i e-mailen.

Her skriver han også, at han er stolt af radioens resultater.

»En original taleradio skabt ud af ingenting og mod alles forventninger,« skriver han og kalder sine otte år på stationen 'de bedste' i hans arbejdsliv.

Blå bog - Jørgen Ramskov Født 8. marts 1957.

Uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1988.

Begyndte som redaktionssekretær ved Københavns Radio i DR, og blev senere reporter på TV 2 Nyhederne.

I 1994 vendte han tilbage til DR, hvor han blandt andet var producer, dokumentarchef, redaktionschef for tv-fakta og fra 1998 programchef.

Var tv-direktør i DR fra 2001-2004.

Siden produktions- og udviklingsdirektør ved Det Danske Filminstitut, administrerende direktør for Nimbus Film og leder af Copenhagen Film Festivals.

Fra 2010 direktør for Radio24syv.

62-årige Jørgen Ramskov forlader Radio24syv, når sendetilladelsen udløber 31. oktober – og begynder 1. november hos Producentforeningen.

Producentforeningen har i alt 122 medlemmer, der spænder fra film- og tv-producenter til producenter af reklamefilm og computerspil.

Her glæder man sig til sin nye direktør.

»Med Jørgens Ramskovs indsigter og erfaring fra flere grene af vores medlemsskare – både fra Filminstituttet, tv, radio og som filmproducent - er han en stærk profil til stillingen som ny direktør for Producentforeningen,« siger formand Fredrik Hillerbrand i en pressemeddelelse.