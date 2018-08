Gå! Så simpelt er livlægen Bente Klarlunds råd til Jørgen Leth. Men med en ufordret balance og nogle fald i bagagen er det ikke længere så lige til for den 81-årige forfatter, filmmager, digter og legendariske Tour de France kommentator:

»Det kan være svært, når man har skrøbelige ben, som jeg har. Jeg kan godt mærke min alder, så det er svært at lave en helhjertet indsats med at sætte det ene ben foran det andet. Jeg prøver på det, jeg er bevidst om det, det er jo det vigtigste, at man er bevist om det,« siger Jørgen Leth i ’Gå-bogen – Gå, så går det nok’, en bog af overlæge, professor og leder af Center for Aktiv Sundhed, Bente Klarlund, der udkommer mandag.

På tennisbanen går det bedre for Jørgen Leth. Her oplever han ikke på samme måde at blive svimmel og miste balancen, fortæller han i bogen.

»Jeg føler det som om, jeg er frelst fra problemet med at gå, når jeg spiller tennis. Det er den virkelige grund til at spille tennis. Alt det besværlige er ophævet, det er væk,« siger Jørgen Leth og indrømmer, at han nok har en psykisk blokering i forhold til at gå:

»Jeg har jo absorberet nogle fald, jeg har slået mig meget. Men folk siger jo, at i min alder skal man passe på, fordi benene let kan brække,« siger Jørgen Leth.

Men faktisk forholder det sig præcis modsat, kan Bente Klarlund forsikre ham om.

»Når man ser på ældre mennesker, så er det dem, der går mest, der falder mindst,« siger hun.

Og dem, der går meget og hurtigt, har mindre risiko for at brække noget, hvis de falder, fordi gang styrker dine muskler, knogler og balancen.

»Det er sgu da et paradoks,« siger Jørgen Leth.

Jørgen Leth er blevet overbevist om, at det er en god ide at holde sig i gang med at gå. Men på skrøbelige ben er det en viljeshandling mere end noget andet. Foto: Linda Kastrup Vis mere Jørgen Leth er blevet overbevist om, at det er en god ide at holde sig i gang med at gå. Men på skrøbelige ben er det en viljeshandling mere end noget andet. Foto: Linda Kastrup

Det er ikke uden grund, at Bente Klarlund opfordrer Jørgen Leth til at gå. Aktiv gang nedsætter risikoen for 35 sygdomme herunder kræft, demens og hjertesygdomme. Med en times daglig gang kan du smide fem-ti overflødige kilo på et halvt år og kurere søvnløshed, depression, stress og angst. Sidst men ikke mindst skærpes hukommelse, kreativitet og evnen til at lære nyt, når du sætter det ene ben foran det andet.

Og ja, ovenstående kan man i høj grad også løbe sig til. Og det skal man endelig gøre, hvis man har mod på at snøre løbeskoene.

»Men er du typen, der opgiver helt ved tanken om at klæde om til en løbetur, så er en gåtur et rigtig godt alternativ. Også hvis du pga. din alder eller skader ikke længere kan løbe eller dyrke andet sport,« siger Bente Klarlund, som gerne vil afsportificere fysisk aktivitet, så alle dem, der blev valgt til sidst til rundbold i folkeskolen, også har en chance.

Fakta Tag flere skridt På jobbet: Drop elevatoren og tag trappen

Drop kantinen og gå ud i byen og find mad

Hold ’walk and talk’-møder

Gå en tur, mens du taler i telefon Under transport: Parker bilen et stykke fra dit arbejde og gå resten af vejen

Stop bilen på vej hjem fra arbejde et flot sted, hvor du har lyst til at gå en tur

Parker bilen hjemme og gå på arbejde

Drop bilen helt og gå til alt – eller tag det offentlige den ene vej

Gå evt. en omvej hjem fra arbejde I fritiden: Gå en tur hver eneste dag

Find en gåmakker –din partner, dit barn en god veninde

Meld dig ind i en gåklub

Tag på vandretur i ferien

Erstat de små ture i bilen med gåture f.eks. når du skal handle

Find nogle flotte gåruter, som du kan vise venner og familie Det vigtigste er, at du går hver dag, så det bliver en vane. Så du ikke længere spørger dig selv, om du f.eks. skal gå en tur efter aftensmaden, men gør det helt naturligt. Kilde: ’Gå-bogen – Gå, så går det nok’

Bente Klarlund, der selv er en aktiv løber og generelt tidsoptimerer i alle tænkelige situationer og f.eks. laver squats, mens kaffen løber igennem, har da også lige skulle finde fidusen i ind imellem at sætte farten ned.

»Når jeg løber, bliver jeg tanketom. Når jeg går, kommer tankerne til mig. Gang giver et helt andet refleksionsrum. Og selvom man skal gå længere for at opnå de samme gevinster, så sparer man til gengæld tid på omklædning og bad,« siger hun.

Og så kan man ikke gå for meget.

»Der er måske en grænse for, hvornår man får mere fysisk og mental sundhed ud af at gå flere skridt. Men når folk f.eks. vælger at gå Caminoen, er det jo fordi, der sker noget med sindet, når man går rigtig langt. Der bliver bygget et eksistentielt lag ovenpå,« siger Bente Klarlund.

Hvis du gerne vil have mere gang ind i din hverdag, så start med at kigge på dine daglige rutiner, lyder det fra overlæge Bente Klarlund. Kan du f.eks. gå til og fra arbejde? Vis mere Hvis du gerne vil have mere gang ind i din hverdag, så start med at kigge på dine daglige rutiner, lyder det fra overlæge Bente Klarlund. Kan du f.eks. gå til og fra arbejde?

Omgivelserne betyder rigtig meget for lysten til at gå, viser forskningen. Når man bor i byen, går man f.eks. mere, end når man bor på landet eller i en forstad.

Store internationale studier viser også, at dem, der bor i en æstetisk smuk og attraktiv by, går mere.

»Hvis jeg er i Rom, kan jeg gå 30.000 skridt på en dag uden at tænke på, jeg går, fordi min nysgerrighed hele tiden bliver pirret. Men København er også en fantastisk gåby,« siger Bente Klarlund, der selv holder af at gå en tur ved søerne eller i Søndermarken på Frederiksberg.

Fakta Fysisk inaktivitet er årsag til: 7-8 pct. af alle dødsfald i Danmark

100.000 hospitalsindlæggelser

3,1 mio. fraværsdage fra arbejdet om året på grund af sygdom

I byer som New York går det også lidt lettere for Jørgen Leth. Her er gaderne nemlig så spændende, at han helt glemmer selve anstrengelsen ved at gå.

Ind imellem snyder han dog og hopper i en taxa i stedet for at gå en uoverskuelig distance gennem byen, selvom han godt ved, at det er dumt.

»Det er dyrt ad helvede til, og det er dumt, for så udvikler jeg jo ikke min gangevne, altså det gør jeg jo ikke, der er ingen træning i at sætte sig ind i en taxa og køre.«

Gå dig til...

... et længere liv:

En 30-årig kvinde, der ikke bevæger sig i det daglige, kan regne med at leve godt fire et halvt år længere, hvis hun begynder at bevæge sig 30 minutter om dagen.

En 30-årig mand, der ikke bevæger sig i det daglige, kan regne med at leve næsten tre år længere, hvis han gør det samme.

Er du fysisk aktiv hele livet, kan du se frem til otte til ti år mere, hvor du er rask, sammenlignet med de mest inaktive.

... bedre humør:

Dine gåture stabiliserer humøret, bidrager til velvære og glæde og påvirker angst, stress og koncentrationsevnen positivt.

En fysisk aktiv person har mere lyst til sex, ligesom fysisk aktive mænd har større chance for at bevare evnen til rejsning.

Kreativiteten stiger med 60 pct., når du går.

... mental sundhed:

Gåture i fritiden nedsætter den relative risiko for demens med 30 pct.

Regelmæssige gåture mindsker depressionssymptomer hos personer med mild depression eller personer med risiko for at udvikle en depression.

Friske gåture forbygger stress og dæmper angst.

... færre kilo:

Tag trappen hver dag, så taber du tre-fire kg på et år.

Gå en time hver dag, så taber du dig fem-ti kg på et halvt år.

... et stærkere hjerte:

Gåture nedsætter risikoen for type-2-diabetes med 50 pct. Intervalgang, hvor du skiftevis går tre minutter langsomt og derefter tre minutter så hurtigt, du kan, er mere effektivt end almindelig gang.

Går du omkring 30 minutter om dagen, reducerer du din relative risiko for hjerte-kar-sygdomme med 30 pct.

Er du fysisk inaktiv, øges risikoen for 35 forskellige kroniske sygdomme, herunder blodpropper i hjerte, hjerne, ben, fedme, knogleskørhed, fald og knoglebrud, galdeblæresten, forstoppelse og problemer i forbindelse med graviditet.

... forsvar mod kræft:

Fysisk aktivitet forebygger mindst 13 forskellige former for kræft.

Går man 30 minutter om dagen og får pulsen op, har man fordoblet sin chance for overlevelse i forhold til kræft i bryst, tarm og prostata.

Fysisk aktivitet under behandlingen øger cancerpatientens velvære.

