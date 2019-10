82-årige Leth fortæller i en video på Instagram, at han er blevet opereret i hjernen og indlagt på hospitalet.

Den mangeårige Tour de France-kommentator, filminstruktør og forfatter Jørgen Leth har fået foretaget en operation i hjernen.

Det fremgår af en video, som han selv har lagt op på sin profil på det sociale medie Instagram tirsdag.

- Jeg har det udmærket, og det kan I regne med. Jeg kommer tilbage, siger han.

Kommentatoren er indlagt på neurokirurgisk afdeling på Rigshospitalet i København. Det fremgår ikke, hvilken operation der er tale om.

På videoen ligger den 82-årige mand i en hospitalsseng og er iført hvide klæder og solbriller med mørkt glas.

- Sådan ser jeg ud, når jeg ligger på hospital. Så behøver man jo ikke at se alt for patientagtig ud, siger han.

Jørgen Leth fortæller, at hans søn er på besøg på hospitalet, da han optager videoen. I en kommentar skriver forfatteren selv "gode mennesker her".

I en anden kommentar skriver han "digte havde hobet sig op. Og sat sig på gangsystemet".

- Alt godt her, lyder det videre.

Det er ligeledes uvist, hvornår operationen fandt sted.

BT skriver, at Jørgen Leth i september aflyste en række planlagte arrangementer på grund af sygdom.

På det tidspunkt skal han have fortalt avisen, at han oplevede problemer med balancen, og at det påvirkede ham i hverdagen.

